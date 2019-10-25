Блондинка під каре: Настя Каменських кардинально змінила імідж для нового кліпу "ELEFANTE" (відео)

Настя Каменскийх (кадр з відео)

Каменських приміряла серію екстравагантних образів

Настя Каменських - українська суперзірка, яка підкорила й латиноамериканський світ, - сьогодні презентувала новий хіт "Elefante" і кліп на нього. Ця пісня - ф'южн українських мотивів з веселими латиноамериканськими ритмами. Відео на сингл вражає своєю мальовничістю і оригінальністю - адже глядач занурюється в світ магічних створінь і неймовірних метаморфоз.

Ексклюзивна прем'єра кліпу і пісні "Elefante" вже відбулася на найпопулярнішій в світі ранковій передачі Despierta America іспанського телеканалу Univision. Після того, як NK полюбилася латиноамериканським глядачам, її запросили презентувати свій майбутній трек і кліп.

NK - ELEFANTE

"Elefante" звучить свіжо і унікально за рахунок незвичайного злиття етнічних мотивів різних культур. Хитросплетіння мелодійної української сопілки з традиційними латиноамериканськими бітами створює атмосферу святкового карнавалу в треку "Elefante". NK – дівчина-космополіт, вона з'єднує культури, підкреслюючи, що музика не знає кордонів, саме тому в її піснях можна почути мікс декількох мов: іспанська, яку вона вивчила за 4 місяці, англійська та рідна українська.

Кліп "Elefante" доповнює лірику пісні таємничими підтекстами, він соковитий і яскравий, а його головні герої – особливі магічні персонажі. Вони створені з різних граней людської особистості, і транслюють натяк на те, що кожен має право самовиражатися. Режисером кліпу став Леонід Колосовський, чиї відеороботи набирають сотні мільйонів переглядів.

"Кліп переносить нас у світ екзотики, яскравих і екстраординарних персонажів. Адже світ повинен бути саме таким - строкатим і яскравим, наповненим цікавими, унікальними та незвичайними особистостями. Саме вони роблять життя захоплюючою. Потрібно пам'ятати, що наша нестандартність у нашому самовираженні", - розкриває задум кліпу режисер Леонід Колосовський

"Своєю музикою я хочу надихнути кожного бути відкритим до світу і прагнути пізнати всі його грані і культури. У цьому відео ми намагалися передати основні людські цінності і любов до індивідуальності. Кожен з нас унікальний, і я закликаю всіх любити себе такими, які ви є! Зрештою, наша неповторність - це сила, яка може змінити світ на краще", - прокоментувала NK.

"Elefante" обіцяє стати світовим хітом, адже NK вже знає, як підкорювати авторитетні міжнародні чарти. Саме вона зі своїм треком "Peligroso" стала першою українською співачкою, яка очолила топ-чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Вона також представила "Peligroso" на найбільших латиноамериканських каналах і радіостанціях. Своїми досягненнями артистка доводить, що її музика є інтернаціональною.

Така любов Насті світовим культурам зародилася в ранньому дитинстві: її батьки деякий час жили в Мексиці, гастролювали по світу, відвідавши багато країн Латинської Америки. Тому першою піснею, яку вона запам'ятала і заспівала стала мексиканська "Cucurrucucú, paloma". NK зростала також в Італії, об'їздила весь світ з гастролями і тепер ця любов до мультикультурності рухає її творчістю. Саме поєднання різних культур в її музиці і зробило з неї справжню дівчину-космополіта, музика якого не знає кордонів.