"Наступаєш мамі на п'яти": дочка Олі Полякової розбурхала мережу фото в купальнику

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна красуня повідомила, що збирається повертатися в Київ

Дочка Олі Полякової, Маша не відстає від своєї знаменитої мами і радує шанувальників, число яких з кожним днем зростає, фото в купальнику, зробленими під час відпочинку на острові Самуї. В останній день відпустки юна красуня поділилася стильною тропічною фотосесією в Instagram.

Маша позує на фоні екзотичних острівних рослин в цільному чорному купальнику з рожевим написом. Дівчина поцікавилася у підписників, яка панує погода у Києві, адже завтра вона планує вже бути вдома.

"Останній день. Яка у вас погода? Завтра в Київ", - залишила підпис Маша під маьовничими знімками.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники захопилися довгими і красивими волоссям дівчини, а також її стрункою модельною фігурою і стали скаржитися на холодну українську зиму.

"Коса краса", "Яке волосся", "Яке у тебе гарне волосся!", "Можна дивитися вічно. Красуня!", "Машулька, ти просто красуня. Наступаєш мамі на п'яти", "Ти сама, сама, сама! Твоя краса безмежна, як цілий всесвіт!", "Ідеальна фігура. Секрет скажеш?", "Дуже мила і ніжна", - задаровували її компліментами коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Оля Полякова показала спільне фото з дочкою Машею, на якому вони позують в ідентичних купальниках. Співачка поцікавилася, чи є в них з дочкою зовнішня схожість, на що шанувальники відповіли, що дівчинка росте просто маминою копією.

Нагадаємо, що Оля Полякова показала яскраві знімки зі святкування свого дня народження. На одному зі кадрів вона красується в компанії доньки Маші. Вони позують в екзотичних тайських вбраннях з коронами на голові. Зірка подякувала всім, хто залишив для неї щиросердечні вітання та теплі слова в цей особливий день.

Відео: РБК-Україна