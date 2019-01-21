"Наступаешь маме на пятки": дочь Оли Поляковой взбудоражила сеть фото в купальнике

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная красотка сообщила, что собирается возвращаться в Киев

Дочь Оли Поляковой, Маша не отстает от своей знаменитой мамы и радует поклонников, число которых с каждым днем растет, фото в купальнике, сделанными во время отдыха на острове Самуи. В последний день отпуска юная красавица поделилась стильной тропической фотосессией в Instagram.

Маша позирует на фоне экзотический островных растений в сдельном черном купальнике с розовой надписью. Девушка поинтересовалась у подписчиков, какая царит погода в Киеве, ведь завтра она планирует уже быть дома.

"Последний день. Какая у вас погода? Завтра в Киев", - оставила подпись Маша под красочными снимками.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники восхитились длинными и красивыми волосами девочки, а также ее стройной модельной фигурой и стали жаловаться на холодную украинскую зиму.

"Коса краса", "Какие волосы", "Какие у тебя красивые волосы!", "Смотреть можно вечно. Красотка!", "Машулька, ты просто красавица. Наступаешь маме на пятки", "Ты самая, самая, самая! Твоя красота безгранична, как целая вселенная!", "Идеальная фигура. Секрет скажешь?", "Очень милая и нежная", - задаривали ее комплиментами комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Ранее Оля Полякова показала совместное фото с дочерью Машей, на котором они позируют в идентичных купальниках. Певица поинтересовалась, есть и у них с дочерью внешнее сходство, на что поклонники ответили, что девочка растет просто маминой копией.

Напомним, что Оля Полякова показала яркие снимки с празднования своего дня рождения. На одном из кадров она запечатлена в компании дочки Маши. Они позируют в экзотических тайских нарядах с коронами на голове. Звезда поблагодарила всех, кто оставил для нее душевные поздравления и теплые слова в этот особенный день.

Видео: РБК-Украина