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Без Насті: Потап показав, як розважається з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 10:56
Без Насті: Потап показав, як розважається з дітьми
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Новоспечений чоловік весело провів час з сином та донькою

Потап, який нещодавно відгуляв пышне весілля зі своєю коханою Настею Каменських і встиг насолодитися "медовим місяцем" у Турції, вже повернувся в Україну і взявся до роботи. Втім, він продовжує радувати фанатів милими повсякденними знімками з новоспеченою дружиною - наприклад, показує співачку в басейні або ж їх спільне тренування. Проте продюсер проводить час і без обраниці - так, на своїй сторінці в Instagram він показав, як розважається з дітьми.

Судячи з усього, вони прийшли до нього на роботу. На фото Потап відображений в компанії свого 10-річного сина Андрія від попереднього шлюбу з Іриною Горовою, а також донькою Ірини Наталею, яку він виховував з раннього дитинства. Всі вони виглядають щасливими, а ось Каменських з ними явно не було.

Без Насті: Потап показав, як розважається з дітьми

"Зустрів на роботі", - прокоментував артист.

Без Насті: Потап показав, як розважається з дітьмиБез Насті: Потап показав, як розважається з дітьми

Шанувальники оцінили веселі фото Потапа і залишили свої відгуки.

  • "Класно :-)"
  • "Син-копиенная Мама"
  • "Ух ти пухти клас"
  • "Ха, кумедний кадр, Позитив сигарету в роті тримає, а Надина рука палаючу сірник йому простягає, щоб він прикурив"
  • "Агонь"

Нагадаємо, до цього Потап забавно "потролив" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських вирішила похвалитися новими подарунками від шанувальників.

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Каменських приготувала потапу домашні котлетки.

До речі, Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Настею Каменських.

 

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