Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Каменських

Фото: Потап з сином Андрієм (Instagram.com/realpotap)

Продюсер виховує 10-річного сина від першого шлюбу

Відомий репер та продюсер Потап довго приховував свої стосунки з Настею Каменських - пара жила разом, проте не зізнавалася в своєму романі. Однак з 23 травня, коли відбулася їх пишне весілля в одному з ресторанів під Києвом, закохані нарешті перестали тримати все в таємниці і постійно діляться романтичними спільними фото - з одруження, медового місяця і просто щоденного сімейного життя. Зазначимо, що для Олексія Потапенка (справжнє ім'я Потапа) це вже другий шлюб, а від першого з Іриною Горовий він виховує 10-річного сина Андрія.

В інтерв'ю "Світському життю" артист розповів, як хлопчик відреагував на новину про нове весілля тата. За його словами, він підніс цю новину обережно і поступово і в результаті все пройшло відмінно. Андрій все нормально сприйняв і відвідав саме торжество, як і екс-дружина Потапа.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Робив я все це делікатно, бо Андрійко дуже любить маму Ірину. Це було не дуже просто мені, я розповідав йому потихеньку. Ми дійшли до того, що я його запитав: синку, як ти відреагуєш, якщо я одружуся? На що він сказав: якщо для тебе це добре, то я буду робити все, щоб було добре для мого батька. Я запитав: ти прийдеш на моє весілля? Він сказав: так", - розповів продюсер.

Відео: YouTube/Світське життя

Зазначимо,що Потап залишився у чудових стосунках з колишньою дружиною, з якою у них спільний бізнес. Він проводить багато часу з сином, а також підтримує стосунки з дочкою Ірини Горової від попередніх стосунків, Наташею. Дівчина вважає Андрія братом і з задоволенням дружить з ним.

Фото: Потап з сином Андрієм (Instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап розповів, чому довго приховував роман з Настею Каменських. "Хотілося зробити це раніше, але у мене була сім'я, діти, робота, і поки ми все вирішували за лаштунками, пройшло багато часу. Я нічого не приховую, я люблю Настю Каменських і я дуже щаслива людина!" - заявив артист, а також поділився деталями весільного торжества.

Раніше Настя Каменських порадувала фото в бікіні і розповіла про плани на літо.

До речі, Потап потішив весільним знімком з нареченою Настею Каменських на руках. Шанувальники особливо оцінили його смішний вираз обличчя на цьому фото.