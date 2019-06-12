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Без Насти: Потап показал, как развлекается с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2019 - 10:56
Без Насти: Потап показал, как развлекается с детьми
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Новоиспеченный муж весело провел время с сыном и дочкой

Потап, который недавно отгулял пышную свадьбу со своей любимой Настей Каменских и успел насладиться "медовым месяцем" в Турции, уже вернулся в Украину и приступил к работе. Впрочем, он продолжает радовать фанатов милыми повседневными снимками с новоиспеченной женой - к примеру, показывает певицу в бассейне или же их совместную тренировку. Однако продюсер проводит время и без избранницы - так, на своей странице в Instagram он показал, как развлекается с детьми. 

Судя по всему, они пришли к нему на работу. На фото Потап запечатлен в компании своего 10-летнего сына Андрея от предыдущего брака с Ириной Горовой, а также дочкой Ирины Наташей, которую он воспитывал с раннего детства. Все они выглядят счастливыми, а вот Каменских с ними явно не было.

Без Насти: Потап показал, как развлекается с детьми

"Встретил на работе", - прокомментировал артист.

Без Насти: Потап показал, как развлекается с детьмиБез Насти: Потап показал, как развлекается с детьми

Поклонники оценили веселые фото Потапа и оставили свои отзывы.

  • "Класно :-)"
  • "Сын-копиенная Мама"
  • "Ух ты пухты класс"
  • "Ха, забавный кадр, Позитив сигарету во рту держит, а Надина рука горящую спичку ему протягивает, чтобы он прикурил"
  • "Агонь"

Напомним, до этого Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском. Интересно, что тогда пара также собиралась на тренировку. Только перед занятиями Каменских решила похвастаться новыми подарками от поклонников. 

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Каменских приготовила потапу домашние котлетки.

Кстати, Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Настей Каменских.

 

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