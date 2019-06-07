Потап забавно "потролив" заспану Настю Каменських за помилки в англійській (відео)

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Потап і Настя також вирушили на тренування

Потап і Настя Каменських тепер ледь не щодня ділиться з шанувальниками не тільки яскравими весільними фото (нагадаємо, свято пройшло 23 травня), але і милими моментами свого тепер уже сімейного життя. Зіркова пара не тільки ділитися "гламурними" фото, але також не проти показувати, скажімо так, життя "без фільтрів".

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Настя Каменських опублікувала кумедне домашнє відео. Відзначається, що пара прокинулася сьогодні, 7 червня, рано. Принаймні відео було записано о 7:35 ранку. Ми бачимо Настю, яка тільки недавно прокинулася, – без макіяжу і зачіски. Каменських вирішила записати відео-подяку за подарунки.

Команда Насті Каменських подарувала їй і Потапу дві чашки з символічними написами і зображеннями. На одній чашці напис "я його діамант", на другій - "я її ведмідь". Нагадаємо, що весілля Потапа і Насті проходила під своєрідним "гаслом" #bearanddiamond – "ведмідь і діамант". Швидше за все, саме так пара називає друг дружку.

Однак у певний момент Настя неправильно вимовила англійське "bear". Прочитавши його, як - "пиво". Потап тут же поспішив виправити свою кохану. На що Настя зазначила – "ну це ранок..." Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

До речі, на Насті також бачимо спортивну форму. Швидше за все, пара вирушила на традиційне тренування.

Також відзначимо, що до цього Настя Каменських вже показувала забавне розслаблене фото в компанії чоловіка і своєї собачки Мімі. Тоді пара позувала також з великою фігурою червоного ведмедя, яка була встановлена на їх весіллі.

Потап і Настя Каменських з фігурою символічного ведмедика (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, до цього Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото. Тоді український репер ніс Каменських на руках.

А ще трохи пізніше "соковита красуня" Настя Каменських в мереживному корсеті "нарвалася" на хвилю компліментів.