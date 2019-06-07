Потап забавно "потролив" заспану Настю Каменських за помилки в англійській (відео)

Потап і Настя також вирушили на тренування
Потап і Настя Каменських тепер ледь не щодня ділиться з шанувальниками не тільки яскравими весільними фото (нагадаємо, свято пройшло 23 травня), але і милими моментами свого тепер уже сімейного життя. Зіркова пара не тільки ділитися "гламурними" фото, але також не проти показувати, скажімо так, життя "без фільтрів".
Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Настя Каменських опублікувала кумедне домашнє відео. Відзначається, що пара прокинулася сьогодні, 7 червня, рано. Принаймні відео було записано о 7:35 ранку. Ми бачимо Настю, яка тільки недавно прокинулася, – без макіяжу і зачіски. Каменських вирішила записати відео-подяку за подарунки.
Команда Насті Каменських подарувала їй і Потапу дві чашки з символічними написами і зображеннями. На одній чашці напис "я його діамант", на другій - "я її ведмідь". Нагадаємо, що весілля Потапа і Насті проходила під своєрідним "гаслом" #bearanddiamond – "ведмідь і діамант". Швидше за все, саме так пара називає друг дружку.
Однак у певний момент Настя неправильно вимовила англійське "bear". Прочитавши його, як - "пиво". Потап тут же поспішив виправити свою кохану. На що Настя зазначила – "ну це ранок..." Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.
Ось так ось! Почалася сімейне життя - почалися підколи))) щось вранці Настя трохи забула англійська Зате Потап тепер завжди поруч #Потап #НастяКаменских #NK #ПотапиНастя #СвадьбаПотапаиНасти #bearanddiamond pic.twitter.com/r0AEpWwoCQ— MyGlamWish (@glam_wish) June 7, 2019
До речі, на Насті також бачимо спортивну форму. Швидше за все, пара вирушила на традиційне тренування.
Також відзначимо, що до цього Настя Каменських вже показувала забавне розслаблене фото в компанії чоловіка і своєї собачки Мімі. Тоді пара позувала також з великою фігурою червоного ведмедя, яка була встановлена на їх весіллі.
Потап і Настя Каменських з фігурою символічного ведмедика (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, до цього Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото. Тоді український репер ніс Каменських на руках.
А ще трохи пізніше "соковита красуня" Настя Каменських в мереживному корсеті "нарвалася" на хвилю компліментів.