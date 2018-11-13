"Знайшла місце": Лобода обурила мережу фото з унітазом

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Українська співачка відправилася в тур по Німеччині

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка побувала на шоу Ліндеманна в Німеччині, викликала подив і обурення користувачів мережі своїм новим знімком в Instagram.

Для запрошення шанувальників на свій концерт в Берліні (Німеччина) співачка сфотографувалася в туалеті. На фото вона стоїть над унітазом в спортивному костюмі та кросівках.

"Берлін, ви готові?" — запитала Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кадр викликав подив у шанувальників зірки. Багато відзначили, що артистка переборщила з епатажем і це не те місце, де варто фотографуватися.

"Ну й місце для фото", "Сьогодні з туалетом, а завтра?", "Залишилося тільки сісти на унітаз, ділов наробити і сфоткаться на тлі", "Вже модно з унітазами фоткатись?", "Знайшла місце теж фотографуватися", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Однак не всі згодні з тим, що фото в туалеті жахливе.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода, яка 24 жовтня перенесла екстрену операцію на нирці у московській лікарні, понесла з-за цього великі збитки.

Ми також писали про те, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна звернулася до всіх шанувальникам і передплатникам співачки і повідомила нові дати перенесених концертів.

До речі, Лобода розповіла, як почуває себе після операції. Розповідаючи про свою операції і про те, що їй довелося пережити, коли її екстрено везли в лікарню, вона не змогла стримати сліз.

Відео: РБК-Україна