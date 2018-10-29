Лобода понесла огромные убытки из-за операции: названа сумма

Фото: Светлана Лобода (коллаж РБК-Украина)

Из-за проблем со здоровьем артистка лишилась ряда запланированных на осень выступлений

Украинская певица Светлана Лобода, которая 24 октября перенесла экстренную операцию на почке в московской больнице, понесла из-за этого большие убытки. Как пишет "СтарХит", счет идет на миллионы.

Из-за болезни исполнительница лишилась ряда запланированных на осень выступлений, что стоило ей потери 10 миллионов рублей (более 4 миллионов гривен, - прим. ред.)

Несостоявшиеся концерты были запланированы в клубе "Крокус Сити Холл" 25, 26 и 28 октября, все билеты на них уже были проданы. Аренда одной из самых престижных площадок Москвы вместимостью более 7 тысяч зрителей обошлась звезде в районе 6 млн за 4 дня.

Вместе с артисткой в шоу должны были принимать участие еще 40 человек коллектива, который больше недели назад приехал из Киева. Соответственно, билеты на поезд в один конец для такой группы стоили порядка 250 тысяч рублей, к этому необходимо добавить затраты на проживание и репетиции, которые проходили в одном из павильонов "Главкино" на протяжении недели.

"Стоимость аренды второго зала, где репетировала Лобода и ее танцоры, составляет 52 тысячи рублей", - рассказал источнику директор по работе с клиентами.

Концерты певицы тем временем перенесены на январь будущего года, сама же Лобода пока остается в одной из московских клиник.

Ранее Светлана Лобода обратилась к поклонникам из больницы. Артистка призналась, что очень расстроена из-за произошедшего, однако уже приходит в себя.

Позже Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы. Она сообщила новые даты перенесенных концертов.

Напомним, 23 октября во время репетиции популярная артистка Украины, Светлана Лобода, почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. События произошли в Москве, где ее тут же госпитализировали в больницу с диагнозом "обструкция почки".

Позднее стали известны подробности про ее состояние.

Видео: РБК-Украина