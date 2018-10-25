"Это было слишком": продюсер Лободы о ее госпитализации

Светлана Лобода (Фото: пресс-служба певицы)

Нателла Крапивина опубликовала пост и поблагодарила всех за поддержку

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы. Она сообщила новые даты перенесенных концертов. По ее словам, в связи с госпитализацией Светланы, концерты, назначенные на конец октября, будут перенесены на январь и пройдут с 18 по 20 числа. Так же, в своем посту в Instagram, она отметила, что люди, которых не устраивают новые даты, могут спокойно сдать билеты в кассу.

"Я готова принять в жизни многое, но даже для меня это было слишком. Благодарю всех за поддержку, благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально, организм - это машина. и иногда она ломается, но наш дух не сломлен и скоро мы будем в строю. Все билеты действительны, если вы не сможете посетить наше шоу в январе - вы можете вернуть билеты. С большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. Берегите себя и близких, это всего лишь временные трудности. И скоро снова в бой!", - написала в публикации Нателла.

Скриншот поста (instagram.com/natellakrapivina)

Напомним, 23 октября во время репетиции популярная артистка Украины, Светлана Лобода, почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. События произошли в Москве, где ее тут же госпитализировали в больницу с диагнозом "обструкция почки".

Позднее стали известны подробности про ее состояние.

После срочной операции на почке, у артистки стабильное состояние и ее здоровью ничего не угрожает, однако врачи настоятельно рекомендовали ей отменить концерты в ближайшее время.

Напомним, Лобода обратилась к поклонникам из больницы.

Видео: РБК-Украина