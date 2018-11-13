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"Нашла место": Лобода возмутила сеть фото с унитазом

Lite » Звезды 13.11.2018 - 17:23
"Нашла место": Лобода возмутила сеть фото с унитазом
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Украинская певица отправилась в тур по Германии

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая побывала на шоу Линдеманна в Германии, вызвала недоумение и возмущение пользователей сети своим новым снимком в Instagram. 

Для приглашения поклонников на свой концерт в Берлине (Германия) певица сфотографировалась в туалете. На фото она стоит над унитазом в спортивном костюме и кроссовках.

"Берлин, вы готовы?" — спросила Лобода.

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кадр вызвал недоумение у поклонников звезды. Многие отметили, что артистка переборщила с эпатажем и это не то место, где стоит фотографироваться.

"Ну и место для фото", "Сегодня с туалетом, а завтра?", "Осталось только сесть на унитаз, наделать делов и сфоткаться на фоне", "Уже модно с унитазами фоткаться?", "Нашла место тоже фотографироваться", - пишут фолловеры.

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Однако не все согласны с тем, что фото в туалете ужасное. 

&quot;Нашла место&quot;: Лобода возмутила сеть фото с унитазом

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода, которая 24 октября перенесла экстренную операцию на почке в московской больнице, понесла из-за этого большие убытки

Мы также писали о том, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам  певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов. 

Кстати, Лобода рассказала, как чувствует себя после операции. Рассказывая о своей операции и о том, что ей пришлось пережить, когда ее экстренно везли в больницу, она не смогла сдержать слез.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ЛободаБерлинпевец
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