"Нашла место": Лобода возмутила сеть фото с унитазом

Украинская певица отправилась в тур по Германии
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая побывала на шоу Линдеманна в Германии, вызвала недоумение и возмущение пользователей сети своим новым снимком в Instagram.
Для приглашения поклонников на свой концерт в Берлине (Германия) певица сфотографировалась в туалете. На фото она стоит над унитазом в спортивном костюме и кроссовках.
"Берлин, вы готовы?" — спросила Лобода.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Кадр вызвал недоумение у поклонников звезды. Многие отметили, что артистка переборщила с эпатажем и это не то место, где стоит фотографироваться.
"Ну и место для фото", "Сегодня с туалетом, а завтра?", "Осталось только сесть на унитаз, наделать делов и сфоткаться на фоне", "Уже модно с унитазами фоткаться?", "Нашла место тоже фотографироваться", - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Однако не все согласны с тем, что фото в туалете ужасное.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода, которая 24 октября перенесла экстренную операцию на почке в московской больнице, понесла из-за этого большие убытки.
Мы также писали о том, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.
Кстати, Лобода рассказала, как чувствует себя после операции. Рассказывая о своей операции и о том, что ей пришлось пережить, когда ее экстренно везли в больницу, она не смогла сдержать слез.
Видео: РБК-Украина