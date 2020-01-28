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Нарешті: Колишня дружина Потапа заявила, що хоче виступати на сцені

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 17:32
Нарешті: Колишня дружина Потапа заявила, що хоче виступати на сцені
Фото: Ірина Горова (instagram.com/gorovaya_irina)

Закулісся стало затісним для Ірини Горової

Поки Потап з молодою дружиною Настею Каменських ніжаться під мексиканським сонцем на узбережжі Карибського моря, його колишня дружина Ірина Горова вирішила вийти на сцену і підкорити київську публіку. Варто зазначити, що розлучення пари, зовсім не зіпсувало стосунки Ірини та Потапа, вони довгий час продовжували співпрацювати в професійній сфері і виховувати сина. Проте нещодавно Ірина прийняла рішення вийти з тіні екс-чоловіка і стати більш публічною особистістю.

"Зазвичай я стою за сценою, переживаю за кожну проспівану артистом ноту, кожен рух і слово. Але рівно рік тому я вирішила, що пора вийти на сцену самій, розповісти свою історію і поділитися досвідом того, як ми побудували компанію і досягли успіху", - розповіла вона про свої плани на майбутнє.

Нарешті: Колишня дружина Потапа заявила, що хоче виступати на сценіФото: Ірина Горова (instagram.com/gorovaya_irina)

"Так важливо - розповідати про свій шлях, запалювати, показувати своїм прикладом, що немає нічого неможливого! І сьогодні мене чекає глядацький зал з 8000 осіб", - саме такі думки спонукали Горову провести мотиваційний тренінг в Києві.

Так само вона вказала на головні пункти в роботі, які обов'язково допоможуть досягти успіху:

  • Головне вірити в себе
  • Не боятися ризикувати
  • І відкривати нові горизонти

Підписники Ірини зраділи прекрасній новині і зазначили, що давно вже чекали від неї рішучого підкорення сцени та побажали удачі:

  • Дуже чекаю Вашого виступу
  • Нарешті! Дуже довго чекала цього. Удачі!
  • Ми чекаємо !!!!
  • Удачі))
  • я буду в залі вболівати за тебе
  • захоплююся вами, Іринко!
  • Впевнена, все пройде круто
  • Дуже чекаю вашого виступу

Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про всі домашні обов'язки їх сина Андрія.

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