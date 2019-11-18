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Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина Андрія

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 12:57
Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина Андрія
Ірина Горова і Потап (фото: соцмережі артистів)

За словами Горової, Андрія особливо ніхто ні до чого не примушує

Колишня дружина Потапа Ірина Горова поділилася важливими моментами виховання їх спільного сина – 11-річного Андрія. Зазначимо, що пара була разом в офіційному шлюбі з 1999 по 2014 рік. При цьому одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу змогла розійтися мирно, зберігши теплі відносини після розлучення. Син Андрій залишився жити з мамою – продюсером Іриною Горовою. Однак до цього Горова розповідала журналістам, що ніяк не перешкоджає спілкуванню сина батьком. "Льоша приходить, він вхожий у наш дім, ми спілкуємося. Малий з ним їздить у футбол грати, ми ходимо в кіно сім'єю", - розповіла Ірина.

А ось в ефірі програми "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна" по буднях о 9:30, українська продюсер зізналися, якими домашніми обов'язками обтяжує Андрія.

За словами Ірини, прибирати квартиру Андрія ніхто не змушує, тому що він – чоловік. А ось шкарпетки повинні лежати на своєму місці.

"Він повинен прибрати своє ліжко, прибрати шкарпетки, які розкидає, трусики або інші речі, коли переодягається. І обов'язково він прибирає посуд в посудомийну машину. Це все, що він робить. А так, в принципі, його обов'язок – добре вчитися, бути розумним хлопчиком, не грати багато в комп'ютер, любити свою маму, татка і сестричку, вигулювати собаку, посадити 40 рожевих кущів..." – розповіла Ірина Горова.

Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина АндріяЕкс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина Андрія

Ірина Горова і Потап з дітьми

До речі, про тонкощі виховання своїх синів також розповіли лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя і співачці Alyosha. Марк і Антон дуже допомагають зоряним татові з мамою.

"Так допомагають, що ти в два рази довше робиш те, що можеш зробити дуже швидко. Але це така допомога, від якої серце просто радіє. У кого є діти, знають, що таке прибивати цвях або ремонтувати щось вдома, коли ти сам в тиші працюєш або коли навколо тебе бігають двоє дітей і допомагають тобі", – поділився Тарас Тополя. Втім, зірковий татусь виявляє поблажливість, бо знає, що коли діти пропонують допомогу – відмовляти гріх.

Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина АндріяЕкс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина Андрія

Тарас Тополя і Alyosha з синами Марком і Антоном

А ось подружжя Бабкіних своїх дітей від домашньої роботи оберігають. Музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана виховують трьох дітей. І якщо Єлисей ще зовсім маленький і може тільки пакостити, радуючи батьків, старші можуть допомагати у всьому. Однак артист каже, що у дітей купа шкільних обов'язків.

"Їм би впоратися зі своїми обов'язками у школі. Тому що вони вранці йдуть і ввечері приходять. А коли у сина футбол, наприклад, то він приходить додому о пів на 9 вечора. Йому треба поїсти і вже лягати спати. Дочка бігає теж, у неї танці, театр, вокал. Задають домашні завдання. Це треба все встигати. Тому я кажу – на те ми і батьки, щоб справлятися з обов'язками. А дітям треба зараз вчитися і все встигати", – розповів Сергій Бабкін в інтерв'ю каналу "Україна".

Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина Андрія

Сергій та Сніжана Бабині з дітьми

Нагадаємо, раніше Сніжана Бабкіна умилила унікальними архівними фото з чоловіком.

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