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Наконец-то: Бывшая жена Потапа заявила, что хочет выступать на сцене

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.01.2020 - 17:32
Наконец-то: Бывшая жена Потапа заявила, что хочет выступать на сцене
Фото: Ирина Горовая (instagram.com/gorovaya_irina)

Закулисье стало слишком тесным для Ирины Горовой

Пока Потап с молодой супругой Настей Каменских нежатся под мексиканским солнцем на побережье Карибского моря, его бывшая жена Ирина Горовая решила выйти на сцену и покорить киевскую публику. Стоит отметить, что развод пары, вовсе не разладил отношения Ирины и Потапа, они долгое время продолжали сотрудничать в профессиональной сфере и воспитывать сына. Однако недавно Ирина приняла решение выйти из тени экс-супруга и стать более публичной личностью.

"Обычно я стою за сценой, переживаю за каждую пропетую артистом ноту, каждое движение и слово. Но ровно год назад я решила, что пора выйти на сцену самой, рассказать свою историю и поделиться опытом того, как мы построили компанию и добились успеха", - рассказала она о своих планах на будущее.

Наконец-то: Бывшая жена Потапа заявила, что хочет выступать на сценеФото: Ирина Горовая (instagram.com/gorovaya_irina)

"Так важно - рассказывать о своём пути, зажигать, показывать своим примером, что нет ничего невозможного! И сегодня меня ждёт зрительный зал из 8000 человек", - именно такие мысли сподвигли Горовую провести мотивирующий тренинг в Киеве.

Так же она указала на главные пункты в работе, которые обязательно помогут добиться успеха:

  • Главное верить в себя
  • Не бояться рисковать
  • И открывать новые горизонты

Подписчики Ирины обрадовались прекрасной новости и отметили, что давно уже ждали от нее решительного покорения сцены и пожелали удачи:

  • Дуже чекаю Вашого виступу
  • Наконец-то! Очень долго ждала этого. Удачи!
  • Мы ждём !!!!
  • Удачи))
  • я буду в зале болеть за тебя
  • восхищаюсь вами, Ирочка!
  • Уверена, все пройдет круто
  • Очень жду вашего выступления

Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала о всех домашних обязанностях их сына Андрея.

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