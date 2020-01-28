Наконец-то: Бывшая жена Потапа заявила, что хочет выступать на сцене

Закулисье стало слишком тесным для Ирины Горовой
Пока Потап с молодой супругой Настей Каменских нежатся под мексиканским солнцем на побережье Карибского моря, его бывшая жена Ирина Горовая решила выйти на сцену и покорить киевскую публику. Стоит отметить, что развод пары, вовсе не разладил отношения Ирины и Потапа, они долгое время продолжали сотрудничать в профессиональной сфере и воспитывать сына. Однако недавно Ирина приняла решение выйти из тени экс-супруга и стать более публичной личностью.
"Обычно я стою за сценой, переживаю за каждую пропетую артистом ноту, каждое движение и слово. Но ровно год назад я решила, что пора выйти на сцену самой, рассказать свою историю и поделиться опытом того, как мы построили компанию и добились успеха", - рассказала она о своих планах на будущее.
Фото: Ирина Горовая (instagram.com/gorovaya_irina)
"Так важно - рассказывать о своём пути, зажигать, показывать своим примером, что нет ничего невозможного! И сегодня меня ждёт зрительный зал из 8000 человек", - именно такие мысли сподвигли Горовую провести мотивирующий тренинг в Киеве.
Так же она указала на главные пункты в работе, которые обязательно помогут добиться успеха:
Подписчики Ирины обрадовались прекрасной новости и отметили, что давно уже ждали от нее решительного покорения сцены и пожелали удачи:
Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала о всех домашних обязанностях их сына Андрея.