Папа оцінив: син Потапа в США вперше показав американських родичів

Фото: Наталя й Ірина Горова, Андрій Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Хлопчик щасливий перебувати в Америці поряд з близькими людьми

Син Потапа Андрій на новорічні канікули полетів з мамою Іриною Горовиою і сестрою Наталею в США. Перед від'їздом він навідався до тата на роботу і встиг записати з ним імпровізований музичний дует. Виявилося, що хлопчик відправився в Сіетл, де живе його дядько Вадим - брат мами - з родиною. В Instagram Андрій, Ірина та Наталія щедро діляться фото і відео зі своєї американської подорожі.

Так, екс-дружина Потапа повідомила, що Новий Рік зустріла в родинному колі. Ірина описала неповторну атмоферу, яка панувала на свято в їх сім'ї.

"Сіетл, дітки, братик з сім'єю, мандаринки, фільми, спогади, обнімашки, милості в любові – щастя. 2020 знаю буде знаковим! Всіх з Новим роком! Любіть, відкривайте нове, вдихайте життя на повні груди, не бійтеся мріяти, дивіться на свою зірку і тоді обов'язково до неї прийдете", - залишила вона душевне побажання.

Фото: Ірина Горова з братом Вадимом (instagram.com/gorovaya_irina)

Також Ірина показала спільне фото з братом і поділилася кількома знімками дітей. Сім'я встигла подивитися місцеві визначні пам'ятки і прогулятися по місту.

Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Андрій також похвалилася спільним фото з дядьком. Хлопчик в об'ємному світшоті, шапці і теплій куртці сидить на лавці, а на передньому плані стоїть його американський родич в сонячних окулярах і шкірянці.

Фото: Андрій Потапенко дадей Вадимом (instagram.com/potapchiq)

"Я і мій дядько Вадик. Я так щасливий знаходитися в Америці!" - поділився своїми емоціями хлопчик. "Передавай привіт дядькові, я дуже його люблю", - відповів Потап на пост сина.

Скріншот коментарів

У "сторіз" Андрій опублікував щасливий сімейний кадр, на якому позує разом з мамою, сестрою, дядьком і його дружиною.

Фото: Андрій Потапенко з сім'єю (instagram.com/potapchiq)

Потап провів новорічну ніч в Єгипті, де виступив зі своїм грутом MOZGI. Відразу ж після виступу він примчався в Київ до коханої дружини Насті Каменських. До речі, артисти стали тренерами нового сезону шоу Голос країни і тепер разом будуть боротися за перемогу.