Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий лук для прохолодного літа

Співачка відреагувала на прохолодну літню погоду і показала, як потрібно одягатися
За календарем вже настало літо, проте погода поки що зовсім не радує. Але не варто засмучуватися - навіть у прохолодну погоду можжно виглядати стильно та актуально. Це доводить популярна співачка Надя Дорофєєва, яка на своїй сторінці в Instagram ефектно продемонструвала трендовий лук для підбадьорливої температури повітря.
Артистка опублікувала коротке відео, в якому вона дефілює в трендовому і комфортному образі. Зірка приміряла довгу спідницю в геометричний принт з високим розрізом, укорочений білий світшот на блискавці і об'ємну стьогану жилетку чорного кольору. Завершують ефектний аутфит грубі чорні черевики.
В кінці ролика Надя мило посилає на камеру повітряні поцілунки.
"Як вам наше літо?" - з гумором поцікавилася Дорофєєва.
Користувачі мережі почали активно висловлювати свою думку про поточне літо і образі улюбленої співачки.
Скріншот коментарів
Раніше Надя Дорофєєва похвалилася ефектним луком в довгій спідниці і задала шанувальникам модну задачку.
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Автор: Марина Настевіч