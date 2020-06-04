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Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий лук для прохолодного літа

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 16:29
Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий лук для прохолодного літа
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка відреагувала на прохолодну літню погоду і показала, як потрібно одягатися

За календарем вже настало літо, проте погода поки що зовсім не радує. Але не варто засмучуватися - навіть у прохолодну погоду можжно виглядати стильно та актуально. Це доводить популярна співачка Надя Дорофєєва, яка на своїй сторінці в Instagram ефектно продемонструвала трендовий лук для підбадьорливої температури повітря.

Артистка опублікувала коротке відео, в якому вона дефілює в трендовому і комфортному образі. Зірка приміряла довгу спідницю в геометричний принт з високим розрізом, укорочений білий світшот на блискавці і об'ємну стьогану жилетку чорного кольору. Завершують ефектний аутфит грубі чорні черевики.

В кінці ролика Надя мило посилає на камеру повітряні поцілунки.

"Як вам наше літо?" - з гумором поцікавилася Дорофєєва.

Користувачі мережі почали активно висловлювати свою думку про поточне літо і образі улюбленої співачки.

  • Ти шикарна. Тобі йдуть спідниці. І ми тебе дуже любимо
  • Та ну, сьогодні жарко навіть
  • Ну у нас літо так собі
  • Жахливе
  • Малятко
  • Надя тобі так йдуть спідниці
  • Оуу яка богыня
  • Відмінно, сіверян погода влаштовує
  • Літо так собі
  • По-моєму літо вирішило стати навесні
  • Черевички в самий раз цього літа

Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий лук для прохолодного літа

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася ефектним луком в довгій спідниці і задала шанувальникам модну задачку.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Надя Дорофеєваобраз
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