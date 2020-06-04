Надя Дорофеева продемонстрировала трендовый лук для прохладного лета

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица отреагировала на прохладную летнюю погоду и показала, как нужно одеваться

По календарю уже наступило лето, однако погода пока что совсем не радует. Но не стоит огорчаться - даже в прохладную погоду можжно выглядеть стильно и актуально. Это доказывает популярная певица Надя Дорофеева, которая на своей странице в Instagram эффектно продемонстрировала трендовый лук для бодрящей температуры воздуха.

Артистка опубликовала короткое видео, в котором она дефилирует в трендовом и комфортном образе. Звезда примерила длинную юбку в геометрический принт с высоким разрезом, укороченный белый свитшот на молнии и объемную стеганую жилетку черного цвета. Завершают эффектный аутфит грубые черные ботинки.

В конце ролика Надя мило посылает на камеру воздушные поцелуи.

"Как вам наше лето?" - с юмором поинтересовалась Дорофеева.

Пользователи сети принялись активно высказывать свое мнение о текущем лете и образе любимой певицы.

Ты шикарна. Тебе идут юбки. И мы тебя очень любим

Та ну, сегодня жарко даже

Ну у нас лето так себе

Ужасное

Малышка

Надя тебе так идут юбки

Оуу какая богыня

Отлично, северян погода устраивает

Лето так себе

По-моему лето решило стать весной

Ботиночки в самый раз этим летом

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева похвасталась эффектным луком в длинной юбке и задала поклонникам модную задачку.

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Автор: Марина Настевич