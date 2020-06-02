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Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2020 - 16:32
Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка захопила ефектним луком і задала питання фанам

Екс-учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва може похвалитися витонченою фігурою і відмінним почуттям стилю. Її образи регулярно викликають захоплення у фанатів - не дарма ж співачка також є власницею власного магазину стильного одягу. Красуня із задоволенням сама ж його і демострує, влаштовуючи примірки і яскраві фотосети. На новому фото в своєму Instagram зірка похвалилася стильним образом, а заодно і підкинула шанувальникам модну задачку.

На знімку Надя відображена в багатошаровому вбранні - чорній водолазці, а також довгій блідо-рожевій спідниці з пікантним розрізом і вставкою з чорної тканини. На плечі артистка накинула чорний піджак, а завершують лук чорні черевики на масивній підошві.

Дорофєєва стоїть біля підніжжя сходів, притулившись до поручнів. Вона дивиться на екран телефону, прикривши іншою рукою своє обличчя.

Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Спідниці чи штани?" - поцікавилася співачка у фоловерів, причому англійською мовою.

Надя також виклала пару кадрів в тому ж вбранні на вулиці, де вона весело ганяла голубів.

Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачкуСтильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі активно діляться своєю думкою з поставленого питання в коментарях, не забуваючи і про компліменти для улюбленої артистки.

  • Красива, божественна, чарівна неймовірна
  • Яка гарна
  • Красуня
  • Тільки штани нічого більше
  • Вааау, стиль просто відвал всього
  • Шкари круті
  • І то і то
  • Ой,та шо ж ви зненацька фоткаєте,я не фотогігієнічна!!!
  • Штани. Вони зручні, але красиві спідниці. А взагалі, під настрій! Іноді спідниці, іноді штани. Але все ж, напевно, штани перемогли в цьому складному виборі. Складно.
  • Тобі усе пасує і спідниця і штани
  • Як там з голубами справи?

Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку

Скріншот коментарів

Нагадаємо, романтична Надя Дорофєєва в топі представила дует з близьким чоловіком - зняте на даху відео на пісню "Чорничні ночі" зі старим другом юності з рідного Криму Григорієм Ванюшкиним.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Надя Дорофеєваобраз
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