Красуня в красі: ультрастильна Надя Дорофєєва здійснила давню мрію

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої підкреслили, що виглядає вона дуже круто

Надя Дорофєєва вирішила нагадати шанувальникам про свою нещодавню поїздку на Тиждень моди в Нью-Йорку, де виконавиця з друзями та чоловіком стала гостею декількох модних показів. І це фото Надя показала не просто так. Дорофєєва вирішила поділитися радістю зі своїми шанувальниками і відзначити, що нарешті збулася її мрія.

Так, на своїй instagram-сторінці Надя, яка раніше повеселила мережу образом "гопницы", повідомила, що давно мріяла побачити Нью-Йорк власними очима. За словами Дорофєєвої, це "мрія кожної" і для неї вона вже збулася.

При цьому свій лаконічний пост поп-виконавиця супроводила яскравим фото, на якому позує в одному зі своїх найбільш стильних нью-йоркських луків.

Модна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В одному образі Наді вдалося поєднати відразу кілька трендів і досить незвичайних речей. Приміром, на Наді — асиметричні джинси від популярного українського бренду Ksenia Schnaider. Ви можете помітити, що одна штанина ширше іншої.

Асиметричні джинси Ksenia Schnaider (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

Також свій образ Надя доповнила класичним трендчем LITKOVSKAYA, на голові — пов'язка Gucci. Довершують образ масивні білі кросівки від французького будинку моди Maison Margiela.

Стильна Надя Дорофєєва в Нью-Йорку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники виконавиці прийшли у захват від цього образу, засипавши свою улюбленицю приємними коментарями:

"Дуже стильно!!!"

"Шикарна дівчинка!"

"Класні джинси, не треба мучитися з вибором, які надіти"

"Вау, яка ти модна"

"На стилі Додо"

"Стиляга"

"Надюша, Нью Йорк – це твоє місто"

"Яка стильна"

До речі, повернувшись з Нью-Йорка, Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки". Її навіть назвали "чорним лебедем".

Нагадаємо, раніше чоловік співачки Володимир Дантес Дантес показав провокаційне фото з Дорофєєвою та запропонував "зацінити" свою зіркову дружину.