Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу

Фанати Дорофєєвої посміхаються: "гопники вже не ті"
Надя Дорофєєва продовжує радувати шанувальників зухвалими образами. Зазначимо, що до цього поп-виконавиця опублікувала кумедне фото з Потапом. На обох були куртки з логотипом легендарної групи Metallica. На цей раз Дорофєєва продовжила серію стильних образів, тільки трохи в іншому одязі.
Так, на новому фото Надя позує в яскраво-жовтому жилеті з поясом від бренду ienki_ienki. На Дорофєєвій також масивні різнокольорові кросівки, які будуть на піку популярності у новому весняному сезоні 2019. Зверніть на це увагу! Свій образ співачка доповнила блакитною сорочкою з деніму і такими ж блакитними джинсами.
І все ж найбільше шанувальників привернув сам відчайдушний образ. На фото Дорофєєва позує "на корточках" і висолопивши язика, немов "пацанка з району".
Надя так і підписала новий знімок: "Втратила район. Відірвала п'яти".
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Підписникам Дорофєєвої її новий образ сподобався. Багато хто поспішив залишити відгуки.
Стильні Надя Дорофєєва та Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію.
Також до цього ми пропонували вибирати кращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.