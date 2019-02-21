Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати Дорофєєвої посміхаються: "гопники вже не ті"

Надя Дорофєєва продовжує радувати шанувальників зухвалими образами. Зазначимо, що до цього поп-виконавиця опублікувала кумедне фото з Потапом. На обох були куртки з логотипом легендарної групи Metallica. На цей раз Дорофєєва продовжила серію стильних образів, тільки трохи в іншому одязі.

Так, на новому фото Надя позує в яскраво-жовтому жилеті з поясом від бренду ienki_ienki. На Дорофєєвій також масивні різнокольорові кросівки, які будуть на піку популярності у новому весняному сезоні 2019. Зверніть на це увагу! Свій образ співачка доповнила блакитною сорочкою з деніму і такими ж блакитними джинсами.

І все ж найбільше шанувальників привернув сам відчайдушний образ. На фото Дорофєєва позує "на корточках" і висолопивши язика, немов "пацанка з району".

Надя так і підписала новий знімок: "Втратила район. Відірвала п'яти".

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписникам Дорофєєвої її новий образ сподобався. Багато хто поспішив залишити відгуки.

"Надюша, ти наскільки талановита і красива, що просто слів немає"

"Хах, п'яти відірвала, точно не Харківська"

"Відривати п'яти, пацанів не поважати"

"Крутишка"

"Класна взагалі"

"У нас на районі, не дзвонять, а дзвонять"

"Я хочу, щоб нашим районом правила така, як ти"

"Ти не гопник, гопники п'яти не відривають"

"Клас, ти прям в темі"

"П'яти підняв - двір втратив"

"Гоп-стоп вже не той"

Стильні Надя Дорофєєва та Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію.

Також до цього ми пропонували вибирати кращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.