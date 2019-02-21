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Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу

Lite » Мода 21.02.2019 - 14:53
Втратила район: Надя Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати Дорофєєвої посміхаються: "гопники вже не ті"

Надя Дорофєєва продовжує радувати шанувальників зухвалими образами. Зазначимо, що до цього поп-виконавиця опублікувала кумедне фото з Потапом. На обох були куртки з логотипом легендарної групи Metallica. На цей раз Дорофєєва продовжила серію стильних образів, тільки трохи в іншому одязі.

Так, на новому фото Надя позує в яскраво-жовтому жилеті з поясом від бренду ienki_ienki. На Дорофєєвій також масивні різнокольорові кросівки, які будуть на піку популярності у новому весняному сезоні 2019. Зверніть на це увагу! Свій образ співачка доповнила блакитною сорочкою з деніму і такими ж блакитними джинсами.

І все ж найбільше шанувальників привернув сам відчайдушний образ. На фото Дорофєєва позує "на корточках" і висолопивши язика, немов "пацанка з району".

Надя так і підписала новий знімок: "Втратила район. Відірвала п'яти".

Надя Дорофєєва

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписникам Дорофєєвої її новий образ сподобався. Багато хто поспішив залишити відгуки.

  • "Надюша, ти наскільки талановита і красива, що просто слів немає"
  • "Хах, п'яти відірвала, точно не Харківська"
  • "Відривати п'яти, пацанів не поважати"
  • "Крутишка"
  • "Класна взагалі"
  • "У нас на районі, не дзвонять, а дзвонять"
  • "Я хочу, щоб нашим районом правила така, як ти"
  • "Ти не гопник, гопники п'яти не відривають"
  • "Клас, ти прям в темі"
  • "П'яти підняв - двір втратив"
  • "Гоп-стоп вже не той"

Дорофеева и Потап

Стильні Надя Дорофєєва та Потап (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію.

Також до цього ми пропонували вибирати кращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.

Сексуальна чирлідерша: Дорофєєва приголомшила фанів спортивним look'ом Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом
Новини України Надя Дорофеєва
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