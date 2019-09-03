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Надя Дорофєєва підкорила глибоким декольте у відвертому образі з "порваними" штанами

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 18:31
Надя Дорофєєва підкорила глибоким декольте у відвертому образі з "порваними" штанами
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка запропонувала обрати шанувальникам найкраще фото

Надя Дорофєєва не боїться експериментувати зі стилем і приміряти на себе зухвалі і сміливі луки, змішувати стилі і компонувати вбрання, створюючи власні варіанти аутфитов. Так, недавно вона запровадила тренд модною своєю зачіскою. Шанувальники дівчата давно окрести її "іконою стилю" і намагаються наслідувати їй. Під час чергового фотосету співачка приміряла незвичайний образ з "рваними" танамі і обтягуючого майкою, яка лише підкреслила її апетитні форми, зокрема, розкішне декольте.

Зірка показала оригінальний цибулю в стилі спорт-шик. Вона одягла штани незвичайного коя – одна штанина була з розрізом, а друга – суцільнокроєна. В якості взуття Надя вибрала масивні кросівки і на верх наділу обтягуючий білу майку з величезними буквами Gucci.

Образ завершив яскравий макіяж і акуратно укладені великими хвилями локони. На одному з фото співачка позує в окулярах "питоновій" оправі, а на іншому – без них, дозволивши розглянути деталі мейкапу.

Надя Дорофєєва підкорила глибоким декольте у відвертому образі з &quot;порваними&quot; штанами

Надя Дорофєєва підкорила глибоким декольте у відвертому образі з &quot;порваними&quot; штанами

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"1 фото - налаштувалася , 2 - поїхали, працюємо. І за традицією інста - 1 або 2? І хто це придумав взагалі?" - поцікавилася дівчина.

Шанувальники активно долучилися до обговорення фото Наді і навіть вирішили пожартувати про її вбрання.

  • Прекрасна
  • і та, і та, ти просто красуня
  • Звичайно, вони обидві ШИКАРНІ
  • Дуже щиро і класно
  • Нереально вибрати
  • Обидва фото шикарні. А ти найкраща. Але як же приємно бачити знову, як Надійка посміхається
  • Дуже красива
  • Довгонога
  • На 2-му фото, що порвалися штани?

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва розсекретила своїх улюбленців на шоу Танці з зірками.

Також Надя Дорофєєва зізналася в непростих відносинах з Володимиром Дантесом.

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Новини України Надя Дорофеєва
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