Надя Дорофєєва підкорила глибоким декольте у відвертому образі з "порваними" штанами

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка запропонувала обрати шанувальникам найкраще фото

Надя Дорофєєва не боїться експериментувати зі стилем і приміряти на себе зухвалі і сміливі луки, змішувати стилі і компонувати вбрання, створюючи власні варіанти аутфитов. Так, недавно вона запровадила тренд модною своєю зачіскою. Шанувальники дівчата давно окрести її "іконою стилю" і намагаються наслідувати їй. Під час чергового фотосету співачка приміряла незвичайний образ з "рваними" танамі і обтягуючого майкою, яка лише підкреслила її апетитні форми, зокрема, розкішне декольте.

Зірка показала оригінальний цибулю в стилі спорт-шик. Вона одягла штани незвичайного коя – одна штанина була з розрізом, а друга – суцільнокроєна. В якості взуття Надя вибрала масивні кросівки і на верх наділу обтягуючий білу майку з величезними буквами Gucci.

Образ завершив яскравий макіяж і акуратно укладені великими хвилями локони. На одному з фото співачка позує в окулярах "питоновій" оправі, а на іншому – без них, дозволивши розглянути деталі мейкапу.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"1 фото - налаштувалася , 2 - поїхали, працюємо. І за традицією інста - 1 або 2? І хто це придумав взагалі?" - поцікавилася дівчина.

Шанувальники активно долучилися до обговорення фото Наді і навіть вирішили пожартувати про її вбрання.

Прекрасна

і та, і та, ти просто красуня

Звичайно, вони обидві ШИКАРНІ

Дуже щиро і класно

Нереально вибрати

Обидва фото шикарні. А ти найкраща. Але як же приємно бачити знову, як Надійка посміхається

Дуже красива

Довгонога

На 2-му фото, що порвалися штани?

Скріншот коментарів

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