Надя Дорофєєва розсекретила своїх фаворитів на Танцях з зірками 2019

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка відповіла на питання шанвальників

Суперфіналістка першого сезону перезапуску проекту Танці із зірками, співачка і учасниця гурту "Время и Стеккло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно з'явилася на обкладинці популярного глянцю, вирішила не залишатися в стороні від нового сезону шоу і поділитися з прихильниками своїми симпатіями. Артистка запропонувала передплатникам в Instagram поставити їй питання і із задоволенням на них відповіла.

Наприклад, фани живо цікавилися, як дівчині вдається виглядати чудово, незважаючи на насичені робочі будні.

"Виглядати свіжо в такому графіку просто неможливо. Але спасибі за комплімент. Слава фільтру Paris. Ну, а взагалі допомагає тільки сон", - чесно зізналася Надя.

Надя Дорофєєва відповіла на питання прихильників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також співачка розповіла, що у неї з'явилася безліч страхів, а також відмітила, що між спідницею і штанами завжди вибирає останні.

Надя Дорофєєва відповіла на питання прихильників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обійшлося і без питань про фаворитів артистки серед учасників нового сезону проекту "Танці із зірками".

Виявилось, що улюбленцями Наді стали відразу дві пари: MARUV і її партнер JAY, а також телеведуча Людмила Барбір і Дмитро Жук.

Надя Дорофєєва відповіла на питання прихильників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, Надя показала прихильникам ексклюзивне фото, яких немає в Instagram. Вона позувала на знімку у величезних стильних сонячних окулярах з анімалістичними елементами на оправі і пишною зачіскою.

Надя Дорофєєва відповіла на питання прихильників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва чесно розповіла про труднощі в стосунках з чоловіком Володимиром Дантесом.

Раніше Надя Дорофєєва і її партнер по гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородний-позитив назвали "підводні камені" своєї професії.