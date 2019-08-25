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Задала тренд: Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодного зачіскою (відео)

Lite » Мода 25.08.2019 - 21:49
Задала тренд: Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодного зачіскою (відео)
Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності милим відео (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності милим відео

Надя Дорофєєва в Instagram похвалилася ультрамодного зачіскою і привітала українців з Днем незалежності. Для цього співачка зняла милий відеоролик, на якому вона щасливо посміхалася. Деякі шанувальники відзначили, що їй йде новий образ.

"Святкує День Незалежності разом з Одесою!" – написала вона у підписі до відео.

На відео видно, що артистка милується собою перед камерою. Для створення зачіски вона застосувала тонкі кіски і довгі тонкі пір'я. Образ доповнила золотими прикрасами і нюдовым макіяжем з блискучими тінями.

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники похвалили новий образ артистки і навіть заявили, що її зачіска – новий тренд, який вона створила

  • Офігенна!
  • Яка красива. Волосся бомба.
  • Вона красива, але не така гарна, як я.
  • Дуже красива, це кайф, на тебе можна дивитися вічно.
  • Ти нереальна. Така красива, яскрава, ніжна. Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ.
  • Кайф для очей.
  • найкрасивіша дівчина на світі.
  • Створюєш тренди? Гарна зачіска!

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності (скріншоти: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії артиста. Графік гурту розписаний на багато місяців вперед і вони, як ніхто інший знають, що таке депресія і занепад сил.

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