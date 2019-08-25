Задала тренд: Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодного зачіскою (відео)

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності милим відео
Надя Дорофєєва в Instagram похвалилася ультрамодного зачіскою і привітала українців з Днем незалежності. Для цього співачка зняла милий відеоролик, на якому вона щасливо посміхалася. Деякі шанувальники відзначили, що їй йде новий образ.
"Святкує День Незалежності разом з Одесою!" – написала вона у підписі до відео.
На відео видно, що артистка милується собою перед камерою. Для створення зачіски вона застосувала тонкі кіски і довгі тонкі пір'я. Образ доповнила золотими прикрасами і нюдовым макіяжем з блискучими тінями.
Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники похвалили новий образ артистки і навіть заявили, що її зачіска – новий тренд, який вона створила
Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності (скріншоти: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії артиста. Графік гурту розписаний на багато місяців вперед і вони, як ніхто інший знають, що таке депресія і занепад сил.
Раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група "Час і Скло" виступила в Туреччині! І Ірина Горова з дітьми приїхала підтримати групу. Також відзначимо, що Дорофєєва та екс-дружина Потапа - хороші подруги!