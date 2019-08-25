Задала тренд: Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодного зачіскою (відео)

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності милим відео (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності милим відео

Надя Дорофєєва в Instagram похвалилася ультрамодного зачіскою і привітала українців з Днем незалежності. Для цього співачка зняла милий відеоролик, на якому вона щасливо посміхалася. Деякі шанувальники відзначили, що їй йде новий образ.

"Святкує День Незалежності разом з Одесою!" – написала вона у підписі до відео.

На відео видно, що артистка милується собою перед камерою. Для створення зачіски вона застосувала тонкі кіски і довгі тонкі пір'я. Образ доповнила золотими прикрасами і нюдовым макіяжем з блискучими тінями.

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники похвалили новий образ артистки і навіть заявили, що її зачіска – новий тренд, який вона створила

Офігенна!

Яка красива. Волосся бомба.

Вона красива, але не така гарна, як я.

Дуже красива, це кайф, на тебе можна дивитися вічно.

Ти нереальна. Така красива, яскрава, ніжна. Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ.

Кайф для очей.

найкрасивіша дівчина на світі.

Створюєш тренди? Гарна зачіска!

Надя Дорофєєва привітала українців з Днем незалежності (скріншоти: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії артиста. Графік гурту розписаний на багато місяців вперед і вони, як ніхто інший знають, що таке депресія і занепад сил.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група "Час і Скло" виступила в Туреччині! І Ірина Горова з дітьми приїхала підтримати групу. Також відзначимо, що Дорофєєва та екс-дружина Потапа - хороші подруги!