Надя Дорофєєва похвалилася спортивним луком і зарядила потужною мотивацією

Надя Дорофєєва - приклад для наслідування для мільйонів дівчат, у тому числі і в питаннях моди і стилю. Співачка володіє витонченою фігурою і відмінним смаком і регулярно захоплює стильними і ефектними появами. При цьому в повсякденному житті вона віддає перевагу зручному одягу - однак навіть такі луки Надя може зробити трендовими і цікавими.

Артистка в черговий раз довела це на новому знімку в Instagram, на якому постала в чорно-білому образі в спортивному стилі. Дорофєєва позує в спортивному костюмі вільного крою і масивних білих кросівках, стоячи впівоберта до камери.

Зірка розповіла, що останнім часом полюбила слухати аудіокниги, причому віддає перевагу мотиваційним творам, які заряджають її позитивом і енергією.

"Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами. Я повторюю вголос, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, у сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))

Зараз я слухаю різні мотиваційні штуки. Нещодавно, дослухавши одну книгу - я розплакалася і відчула такий приплив щастя і сил, що зрозуміла, що хочу поділитися цим з вами. Купуйте книги або Аудіокниги - це не важливо. Вибирайте жанр на свій смак. Колись я любила детективи, а тепер перейшла на мотиваційні книги, які тебе надихають і дають, часом, більше сил і енергії, ніж тренування в залі", -зізналася співачка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Далі Надя поділилася з підписниками кількома надихаючими порадами.

"Ось вам парочку мотивашек на сьогодні від мене:

Не лінуватися

Любити

Багато працювати

Не боятися відрізнятися від інших

Робити те, що корисно

Намагатися їсти правильно

Думати більше про себе і своїх близьких

Робити Чекапы здоров'я

Читати

Зустрічати нових і цікавих людей

Не триматися за тих, кому ти не потрібен

Слухати музику. Різне. Стару і нову.

Не ставити собі рамок

Цінувати процес

Не боятися йти вперед", - написала виконавиця.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва заінтригувала ніжністю з колегою по групі Время и Стекло Позитивом.