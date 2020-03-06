Надя Дорофеева похвасталась спортивным луком и зарядила мощной мотивацией

Надя Дорофеева - пример для подражания для миллионов девушек, в том числе и в вопросах моды и стиля. Певица обладает точеной фигурой и отменным вкусом и регулярно восхищает стильными и эффектными появлениями. При этом в повседневной жизни она предпочитает удобную одежду - однако даже такие луки Надя может сделать трендовыми и интересными.

Артистка в очередной раз доказала это на новом снимке в Instagram, на котором предстала в черно-белом образе в спортивном стиле. Дорофеева позирует в спортивном костюме свободного кроя и массивных белых кроссовках, стоя вполоборота к камере.

Звезда рассказала, что в поледнее время полюбила слушать аудиокниги, причем отдает предпочтение мотивационным произведениям, которые заряжают ее позитивом и энергией.

"Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами. Я повторяю вслух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))

Сейчас я слушаю разные мотивационные штуки. Недавно, дослушав одну книгу - я расплакалась и почувствовала такой прилив счастья и сил, что поняла, что хочу поделиться этим с вами. Покупайте книги или Аудиокниги - это не важно. Выбирайте жанр на свой вкус. Когда -то я любила детективы, а теперь перешла на мотивационные книги, которые тебя вдохновляют и дают, порой, больше сил и энергии, чем тренировка в зале", -призналась певица.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Далее Надя поделилась с подписчиками несколькими вдохновляющими советами.

"Вот вам парочку мотивашек на сегодня от меня:

Не лениться

Любить

Много работать

Не бояться отличаться от других

Делать то, что полезно

Стараться кушать правильно

Думать больше о себе и своих близких

Делать Чекапы здоровья

Читать

Встречать новых и интересных людей

Не держаться за тех, кому ты не нужен

Слушать музыку. Разную. Старую и новую.

Не ставить себе рамок

Ценить процесс

Не бояться идти вперёд", - написала исполнительница.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала нежностью с коллегой по группе Время и Стекло Позитивом.