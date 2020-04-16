Надя Дорофєєва поділилася гарячими фото в білизні і здивувала несподіваним зізнанням

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка чесно відповіла на запитання шанувальників

Надя Дорофєєва намагається радувати шанувальників на карантині частими появою в ефірі: вона активно записує влоги і миготить у відео чоловіка, який створив цілий проект роликів "Як не розлучитися на карантині", пара проводить спільні ефіри з іншими зірками, та й просто із задоволенням відповідає на запитання шанувальників в instagram. Так, співачка вирішила поговорити відверто з фанами і навіть розкрила раніше невідомі подробиці про себе.

Артистка супроводила відповіді фото з особистого архіву, деякі з них були вельми пікантними – Надя постала перед шанувальниками в одній білизні, продемонструвавши струнку фігуру.

Надю надихає робота, розвиток, музика, їжа і добрі вчинки. Також вона порадила шанувальникам кілька цікавих, на її думку, серіалів: "King Tiger" і "Трагедія в Уейко".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

День народження співачки (21 квітня) припадає на карантин, тому шанувальники турбуються, що їх улюбленицю міг засмутити цей факт. "Це все дрібниці. Ми самісобі робимо настрій", - запевнила Надя.

А от визначитися, що вона любить більше - сукні або спортивні костюми, співачка не змогла. "Віддаю перевагу стилю", - відповіла вона.

Артистка зізналася, що вона боїться коронавіруса, адже вакцини від інфекції поки немає. І вже зовсім вона здивувала фанів розповіддю про походження свого імені. Адже зірку цілком могли назвати...Терезою. Ім'я "Надя" їй дісталася від бабусі.

"Прикиньте, Терезою! Потім передумали, Слава Богу. У мене, звичайно, є питання до тебе, мамо", - жартома написала артистка.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя проговорилася про те, що має безліч комплексів і порадила шанувальникам не шукати кумирів, а розвивати свою індивідуальність. "Ох, знали б ви, скільки у мене сумнівів в собі. Порівнювати не варто. Давайте краще говорити – надихатися! Всі ми різні, такі унікальні і дивовижні, смішні і безглузді. Помічати в людях щось особливе, це класно", - вважає співачка.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва похвастлась стрункими довгими ніжками і розповіла про нове захоплення.