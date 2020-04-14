Три рази в тиждень спорт: Дорофєєва біля басейну похвалилася ідеальними ніжками

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва зізналася, що незважаючи на всі плюси, вже втомилася від карантину

Карантин через коронавірус став справжнім випробуванням для українців. При цьому українські селебрітіс постраждали чи не найбільше. Адже концерти та презентації скасовані, вечірки також. Наприклад, Оля Полякова неодноразово скаржилася фоловерам, що ще трохи — і артистам доведеться шукати якісь інші джерела заробітку. У той же час знаменитості намагаються знайти хоч якісь "плюси" карантинного життя. Надя Дорофєєва знайшла для себе такі. Екс-солістка "Время и Стекло" підкреслила, що нарешті міцно взялася за вивчення англійської. А також стала тренуватися частіше! І вже видно перші результати.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва вирішила підвести підсумки місяця карантину.

Наприклад, Надя вже звикла не виходити з дому. Усі робочі питання вона вирішує вдома. І найголовніше — у неї з'явився вихідний день!

“Я жодного разу не виходила з дому. І знаєте що? Я звикла. У мене повне відчуття робочих днів, тільки з різницею в тому, що тепер все режимно, а в неділю — вихідний, раніше вихідних у мене не було", — зізнається Дорофєєва.

Також співачка похвалилася новими досягненнями.

“Тепер моя робота виглядає по-іншому: 3 рази в тиждень спорт, 3 рази в тиждень англійська. І кууууча всяких зйомок, в домашніх умовах!"

Що стосується побутових речей, то за словами Наді, в домашніх стінах їсти хочеться в два рази частіше.

“Готувати. Виявляється вдома хочеться їсти ПОСТІЙНО і часто! Не 2 рази, як раніше, а 3-4. А посуд... ооооо! Прибирати, не кожен день звичайно, але доводиться", — зазначає ДоДо.

До речі, на початку нового тижня Дорофєєва записала для шанувальників своє перше відео-тренування на всі групи м'язів. Особливо таке тренування допоможе позбутися від складочок на боках!

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

І у всього цього є ще один приємний бонус — багато часу на творчість.

"А ще творчість — поспівати, пописати, надихнутися, інстаграмчик, тік-ток, фейсбук, зняти влог на YouTube-канал, прямі ефірчики там всякі, робочі дзвінки в Zoom", — перераховує Надя.

“Дзвінок з друзями і мамою. І ще сериальчик там, фільмець один інший. Ось і вечір, і ти як би ні хріна не зробив. Відпочивати добре звичайно, але я втомилася", — підсумувала Надя Дорофєєва.

При цьому свій пост співачка доповнила розслабленим фото, позуючи на стільці "на березі" свого басейну. І образ Наді цілком відповідає настрою її нового поста. На Дорофєєвій — домашня сіра футболка, короткі шортики. Зігріває красуню реглан. А ось на ногах, замість стильних кросівок або гламурних туфель, — тапочки-шльопанці на довгі сірі шкарпетки. Загалом, Надя виглядає дуже розслаблено і по-домашньому.

Фолловери Наді також відгуки залишили під її новим постом:

На такому робочому місці і я б місяць не відмовився працювати"

"Блін я сходжу з розуму будинку вже(( це вже місяць карантину"

“Надюша, дуже тебе розумію. Швидше б це все закінчилося!"

“Ну до холодильника ходити як сенс життя)) Але спорт - це любов, почала займатися. Тапули і шкарпетки тоооооп))"

"Не отвыкай від роботи)"

"Ось так, взагалі немає вільної хвилини, повністю себе завантажую)"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення відносин на карантині.