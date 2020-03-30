Поцілунки на ліжку: Дорофєєва і Дантес вразили відкритістю почуттів у незвичайній фотосесії

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Закохані не приховують своїх почуттів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес також вирішили не залишати своїх фоловерів без уваги під час карантину. Парочка знімала блоги або короткі відео для instagram-сторіз. Однак новий тиждень ДоДо і Дантес вирішили присвятити романтиці своїх відносин. Закохані опублікували цілий фотоальбом романтичних знімків, позуючи в домашній обстановці на ліжку. Так-так, на фото також зафіксовано чимало моментів прояву ніжності співачки і блогера. На багатьох знімках вони не приховують почуттів і цілуються на камеру.

Вся зйомка пройшла в м'яких пастельних тонах. Надя і Вова позують у зручному домашньому одязі сірого відтінку. При цьому обидва — в спортивних штанах. До речі, на Наді — ні краплі макіяжу. Волосся скуйовджене, без укладання. Але від цього атмосфера фотосесії вийшла ще більш романтичною. Зазначимо, що за зірковий фотосет відповідала фотограф Катерина Кондратьєва. Однак, зйомка проходила через... веб-камеру! Катерина створила спецпроект #карантинскондратьевой і знімає зірок під час "домашнього ув'язнення".

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

“Творчість + карантин = любов. Справжня і чесна фотосесія через веб камеру!!) @kate_kondratieva - спасибі за настрій і фотки! Насміялися з Вовою", — підписала серію фото Дорофєєва.

“Спочатку ти все заперечуєш, а потім усвідомлюєш всю ступінь важливості дотримання карантину і знаходиш плюси. Через 5 днів ми з Вовою наотдыхались і зрозуміли, що пора щось робити: почали займатися спортом три рази в тиждень, освоювати медитацію, читати кожен день, готувати стільки, скільки в житті не доводилося. На самому початку було більше паніки: після кожної прочитаної статті ми знаходили у себе ознаки коронавіруса. Зараз стали спокійніше, бо виконуємо карантин. Головне — думати про майбутнє і щось робити вже зараз, враховуючи всі обставини.

Цей час я використовую, щоб відновитися, вивчати нове і побути з близькими. Після карантину мрію побачити друзів і міцно їх обійняти. Ще мрію про концертах, звичайно!" — розповіла Дорофєєва журналу ELLE в Україні.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А ось підписники екс-солістки групи "Время и Стекло" просто-таки засипали її новий пост коментарями. Підключилися навіть зірки.

"Зайчики", — пише Маша Єфросініна.

“Які ж ви круті! Дякую за натхнення"

“Wow, які фотки, аж мурашки! what is love this is love"

"Фотки неймовірні, дуже красиві"

"Офігенна фотосесія"

"Хоч на карантині пробудете разом"

"Які ви тут милі, просто немає слів"

"Ви дуже милі"

"Початок третього тижня карантину, вже фотосесії через веб камеру"

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Дантес розповів, готує для нього Дорофєєва.