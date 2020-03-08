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MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх "кішечок"

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2020 - 21:56
MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх "кішечок"
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка MARUV привітала своїх шанувальниць з 8 березня

MARUV продовжує епатувати публіку і в новому образі Барбі, яким вона нещодавно збентежила своїх фоловерів, привітала шанувальниць з Міжнародним жіночим днем на своїй сторінці в Instagram.

Популярна українська співачка MARUV також опублікувала нову фотографію, на якій вся в рожевому сидить на рожевому тлі.

MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх &quot;кішечок&quot;

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"З 8 березня кішечки. Нехай у нас буде все і нам за це нічого не буде", - написала артистка.

Користувачі мережі також прокоментували її привітання.

  • Ого, вогонь;
  • І тебе крихітка з 8 березня. Успіхів, щастя і любові;
  • Від усієї душі і серця вітаю дуже красиву, сексуальну дівчину c святом весни і дівчат!
  • І тебе, Ганнуся з 8 березня. Ми гуляємо по Стамбулу в машині з твоїми піснями. І наші дівчата махають нам, чути же, що свої їдуть;
  • І тебе зі святом, дорога;
  • З святом!!
  • З 8 березня сонечко.

MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх &quot;кішечок&quot;

MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх &quot;кішечок&quot;

MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх &quot;кішечок&quot;

MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх &quot;кішечок&quot;

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що MARUV розповіла про мрію, що збулася. У артистки виповнилося одне з давніх бажань - в її будинку з'явилася окрема кімната-гардероб. MARUV відразу ж поділилася своєю радістю і показала свій "рай модниці".

Раніше повідомлялося про те, що MARUV блиснула апетитними сідницями серед джунглів на відвертих фото. Відверті кадри в купальнику і накидці з "леопардовим" принтом були зроблені під час недавнього відпочинку на Балі, куди MARUV вирушила з чоловіком Олександром і друзями.

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