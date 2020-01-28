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Балійська богиня: MARUV в купальнику похвалилася безтурботною відпусткою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 09:56
Балійська богиня: MARUV в купальнику похвалилася безтурботною відпусткою
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка буквально не випускала камеру з рук, щоб залишити на спогади якомога більше прекрасних моментів

Скандально відома співачка MARUV, яка нещодавно опублікувала фотоальбом яскравих знімків з самими епатажними моментами зі свого сольного концерту в одному з нічних клубів Москви, на яких постала в незмінних провокаційних образах у латексних костюмах, а також на екстремально високих підборах, поділилася з пыдписниками відпускними знімками.

Як з'ясувалося, співачка вирушила зі своїм чоловіком Олександром Корсунем на індійський острів Балі, який ніби створений для райського відпочинку.

Балійська богиня: MARUV в купальнику похвалилася безтурботною відпусткоюБалійська богиня: MARUV в купальнику похвалилася безтурботною відпусткою

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка позувала у купальнику на тлі теплого океану, в джунглях, креативних балійських бунгало і навіть не побоялася позувати в обнімку зі слоном, змусивши захоплюватися природними красотами курорту і своєю харизмою.

Балійська богиня: MARUV в купальнику похвалилася безтурботною відпусткоюБалійська богиня: MARUV в купальнику похвалилася безтурботною відпусткою

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Пыдписнки прийшли в захват від знімків, якими щедро поділилася зірка і навіть порівняли її з східною богинею:

  • Красуня
  • Сама ніжність і краса. Богиніста Балійська Богиня
  • Королева
  • аййй красива
  • Обожнюю
  • Хорошого відпочинку
  • Прекрасні
  • На Балі звичайно о*ігенна природа, і взагалі місце незвичайне, судячи по твоїм фоткам
  • Ганнуся, такі класні з Сашею, ти ну просто взагалі, я так рада, що ти відпочиваєш, ти реально заслужила цього

Варто нагадати, що MARUV різко відповіла на нападки хейтерів, які атакували її підозрами в нечесності Вона нагадала, що вона з України і попросила не приписувати її куди-небудь ще.

А так само варто нагадати, що не так давно вийшов новий кліп зірки в латексі, який буквально підірвав мережу (відео).

Латексна балерина: MARUV на пуантах приголомшила ляльковим новорічних образом Ще не награлися: MARUV різко висловилася про материнство
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