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Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів

Lite » Зірки 02.12.2018 - 16:10
Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів
Фото: М1 Music Awards (Віталій Носач, Styler)

У рейтинг також потрапили молоді виконавці

На M1 Music Awards 2018 відразу кілька виконавців засвітилися дуже красивих і "правильних" вбраннях. Про це повідомляє Styler.

Так, на п'ятому місці розташувалася співачка, екс - "ВІА Гра" і письменниця Надія Мейхер. Для виходу на червону доріжку вона вибрала довге біле плаття з принтом, чорні туфлі й відвертий верх. Доповнити образ вона вирішила ланцюжком і сумочкою.

Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів

Фото: Надія Мейхер (Styler.rbc.ua)

На четвертому місці розташувалася переможниця "Євробачення" Джамала. Її наряд був повністю чорним і закритим, однак це не заважало їй "сяяти" на червоній доріжці.

Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів

Фото: Джамала (Styler.rbc.ua)

На третьому місці опинилася сольна співачка NK Настя Каменських, вибравши для виходу чорні штани зі шлейфом, туфлі на підборах і майку із "золотої" кольчуги. Також на шиї виконавиці можна було помітити її "ім'я".

Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів

Фото: Настя Каменських Styler.rbc.ua)

На другому місці розташувалася співачка Злата Огневич. Перед журналістами вона з'явилася в блискучій сукні з невеликим шлефом в туфлях на платформі.

Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів

Фото: Злата Огневич (Styler.rbc.ua)

І на першому місці найбільш красивих нарядів Music Awards 2018 виявилася підопічна продюсера Потапа – Мішель Андраде. Просте червоне плаття ідеально підійшло їй до лиця, а доповнити образ вона вирішила великими сережками, тонким ланцюжком і червоними босоніжками.

Music Awards 2018: топ 5 найбільш красивих нарядів

Фото: Мішель Андраде (Styler.rbc.ua)

Як повідомлялося раніше, Джамала захопила стильним вбранням на червоній доріжці "М1 Music Awards".

Також ми публікували фото зірок, які здивували своїми нарядами на "M1 Music Awards 2018".

До речі, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна

 

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