"Може не відбутися": заручини Лесі Нікітюк під загрозою зриву

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дівчина багато працює і боїться втратити кар'єру

Особисте життя популярної української телеведучої Лесі Нікітюк може дати тріщину, оскільки зірка побоюється за власну кар'єру. Про це повідомляє Clutch.

Так, за твердженням інсайдера, заручини Лесі Нікітюк та її обранця, який волею долі опинився її сусідом по сходовій клітці, може не відбутися через дії дівчини.

"Однак незадовго до запланованої події стосунки пари дали тріщину. За словами інсайдера, заплановане свято може не відбутися. Леся Нікітюк боїться, що сімейне життя позбавить її кар'єри", - йдеться в повідомленні.

Більш того, доказом цього є велика кількість пропозицій по роботі, які зараз надходять Нікітюк.

"Зараз у зірки з'явилася велика кількість пропозицій роботи, а дохід зріс у кілька разів. Це заважає їй будувати повноцінні стосунки з коханим і приділяти йому достатньо часу", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати.

Раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк комічно підкорювала лижні траси.

До цього Никитюк показала, куди вирушила відпочивати.

Відео: РБК-Україна