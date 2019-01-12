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"Завораживает": Никитюк похвасталась потрясающим отдыхом в Буковеле

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2019 - 14:36

Известная украинская телеведущая, одна из самых "народных" звезд, Леся Никитюк потрясла поклонников фотографиями с отдыха на горнолыжном курорте в Буковеле. Знаменитость прокатилась на снегоходе и рассказала об экстремальном опыте в своем Instagram.

Телеведущая поделилась историями в Instagram, где рассказала, как прокатилась на снегоходе. По внешнему виду и реакции Никитюк ясно одно — ведущая переполнена эмоциями. После активного отдыха на склонах Карпат звезда развлекалась в одном из ресторанов с алкогольными напитками и живой музыкой.

 

Instagram-истории Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая также прикрепила фотографии в профиле, на которых продемонстрировала красивую фигуру.

 

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники без ума от внешности артистки.

"Ножки ого-го, Лесюня ты выше Поляковой. Крутезная", "Красота безграничная", "Улыбайся чаще) очень идет тебе улыбка", "Боже Леся, Вы сами на себя не похожи, такая красивая", "Леся, ты красотка", – пишут фанаты.

&quot;Завораживает&quot;: Никитюк похвасталась потрясающим отдыхом в Буковеле

&quot;Завораживает&quot;: Никитюк похвасталась потрясающим отдыхом в Буковеле

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать.

Ранее мы рассказывали, как Леся Никитюк комично покоряла лыжные трассы.

До этого Никитюк показала, куда отправилась отдыхать.

Видео: РБК-Украина

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