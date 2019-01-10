"Моя кохана не така": Дантес з Дорофєєвою захопили мережу своєю винахідливістю

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведучий придумав незвичайний спосіб, як "взяти з собою" хвору дружину, яка залишилася вдома з температурою

Популярний телеведучий і блогер, а також чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, яким оригінальним способом він відправився на екскурсію з хворою дружиною. У своєму Instagram шоумен показав, що відвідує парк розваг IMG Worlds of Adventure в Дубаї в віртуальної компанії артистки, яка весь цей час була з ним поруч в якості фото на телефоні.

Володимир зміг навіть заочно розділити свої емоції з дружиною, що залишилася в готелі. Він скрізь фотографувався зі знімком співачки.

"Дуже раджу подивитися як ми з Надею Дорофєєвої з'їздили у IMG Worlds of Adventure. Багато хто, коли хворіє, знаходить тисячу причин, щоб залишитися вдома. Моя кохана не така. Вона не сидить на місці! Ми сходили на 3D Халка, покаталися на гірці Velociraptor дуууже екстремально, випили по манго-шейку. Я захотів покататися на каруселі дитячій, а Надя сказала, що я вже дорослий. Але проти мого сумного погляду вона не встояла і все-таки дозволила. Чудовий день. Ввечері підемо в театр!" - з гумором зазначив Дантес.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Підписники ведучого відзначили оригінальність його рішення долучити кохану до екскурсії і розділити з нею емоції.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Це так геніально і просто, що хочеться вбитися, що не я придумала!", "Чудово провели час з Надією, як кажуть", "Це приголомшливо", "У Вас чудова дружина, Вова. Бажаю всім такого взаєморозуміння!", "О, хороший лайфхак. Може, Надя і на концертах по скайпу буде виступати?", "Який милаха, так відноситься до Наді!" - захоплювалися коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Пізніше Надя показала, як вечеряє поза номером. На фото зі "сторіз" вона сидить за столом перед тарілкою з екзотичною стравою і завзято сміється.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напередодні ввечері Надя знову поскаржилася на нездужання. Провівши активний день в компанії чоловіка і друзів, і навіть сходивши на шопінг, співачка злягла з високою температурою. Про це свідчить фото в "історіях" її Instagram.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва захворіла в перший же день по прибуттю в Дубаї. Співачка дуже засмутилася, адже через проблеми зі здоров'ям їй довелося звернутися в лікарню.

До речі, під час святкування Нового року Надя Дорофєєва приємно здивувала гостей власноруч накритим святковим столом.

Відео: РБК-Україна