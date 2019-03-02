Потужно!: пісня Світлани Лободи стала саундтреком до популярного шоу

У заставці нового сезону передачі вперше за п'ять років прозвучить нова композиція
Ім'я нового виконавця пісні телешоу "Останній герой", яка вже п'ять років йде на російському телебаченні ретельно приховувалось і в перший день весни стало відомо, що записала саундтрек українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно захопила своїх шанувальників відвертим образом в ультракоротких шортах.
Світлана виклала уривок з відеозаставки на своїй сторінці в Instagram, щоб поділитися новиною зі своїми підписниками.
"Наш саунтрек до нового сезону культового шоу "Останній герой. Актори проти екстрасенсів", - так представила композицію сама зірка.
У попередніх сезонах шоу звучав однойменний трек групи "Бі-2", який і донині залишається одним з головних хітів колективу, однак, в цьому році було вирішено оновити шоу і взяти участь в цьому запросили українську співачку.
Підписники високо оцінили пісню, а деякі з них припустили, що саундтрек виявиться краще самого шоу.
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Нагадаємо, що Світлана Лобода показала стильну фотосесію зі старшою донькою Євою. Мама і дівчинка позували під час прогулянки в спортивних костюмах.
Раніше Світлана Лобода поділилася кадрами зі зйомок драматичного кліпу на пісню INSTADRAMA, які не увійшли в основне відео.