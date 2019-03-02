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Потужно!: пісня Світлани Лободи стала саундтреком до популярного шоу

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2019 - 08:31
Потужно!: пісня Світлани Лободи стала саундтреком до популярного шоу
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

У заставці нового сезону передачі вперше за п'ять років прозвучить нова композиція

Ім'я нового виконавця пісні телешоу "Останній герой", яка вже п'ять років йде на російському телебаченні ретельно приховувалось і в перший день весни стало відомо, що записала саундтрек українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно захопила своїх шанувальників відвертим образом в ультракоротких шортах.
Світлана виклала уривок з відеозаставки на своїй сторінці в Instagram, щоб поділитися новиною зі своїми підписниками.

"Наш саунтрек до нового сезону культового шоу "Останній герой. Актори проти екстрасенсів", - так представила композицію сама зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

У попередніх сезонах шоу звучав однойменний трек групи "Бі-2", який і донині залишається одним з головних хітів колективу, однак, в цьому році було вирішено оновити шоу і взяти участь в цьому запросили українську співачку.
Підписники високо оцінили пісню, а деякі з них припустили, що саундтрек виявиться краще самого шоу.

  • "Ох який потужний трек, пробирає до мурашок, як зазвичай" - svu0721
  • "Мені здається саунд буде краще шоу" - jen.abramova
  • "Очманіти дуже круто!!!! ви автор(слова, музика)?" - k.ek.s
  • "А екстрасенси хіба не актори?" - anzhela_mav_kurgan
  • "Ох...пісня вже на повторі" - li_official_ll
  • "Чудово" - yes_tolko_mig
  • "А саундтрек звичайно вогонь!!! Ви класна!" - marina_021085
  • "Як завжди пронизливо" - di_kuchina

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Нагадаємо, що Світлана Лобода показала стильну фотосесію зі старшою донькою Євою. Мама і дівчинка позували під час прогулянки в спортивних костюмах.

Раніше Світлана Лобода поділилася кадрами зі зйомок драматичного кліпу на пісню INSTADRAMA, які не увійшли в основне відео.

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