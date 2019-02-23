Які ноги! Світлана Лобода в коротких шортах захопила мережу

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштувала фотосесію прямо на території готелю

Відома співачка Світлана Лобода, яка зараз відпочиває з дочкою в ОАЕ і веселиться у компанії незнайомця, влаштувала стильну фотосессію в коротких шортах. Резулатами фотосету на фоні курортних пейзажів вона поділилася в Instagram.

Артистка позує в джинсових шортах із завищеною талією, футболці вільного крою з оригінальним принтоми та трендових сонячних окулярах.

В якості взуття вона обрала зручні кросівки. Увагу шанувальників привернули довгі і стрункі ніжки співачки, які заслужили масу компліментів.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Ці ноги!", "Той самий момент, коли не знаєш, яку фотку зберегти на телефон", "Ох, ці ноги!", "Яка ідеальна Світла", "Бомбові фото", "Богемна", "Світланка, ти як завжди прекрасна, красуня", "Яка ти пекуча", "Красуня, при цьому ще дуже талановита! Захват і захоплення!", "Скільки сантиметрів ноги? Шикарно", - констатували коментатори.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала стилный фотосет зі старшою дочкою Євангеліною. Мама і дівчинка позували під час прогулянки в спортивних костюмах.

Раніше Світлана Лобода поділилася бэкстейджем зі зйомок драматичного кліпу на пісню INSTADRAMA, які не увійшли в основне відео.

Відео: РБК-Україна