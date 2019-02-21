"Дві суперзірки": Світлана Лобода вийшла на прогулянку зі стильною донькою

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка прогулялася разом з Євою під час відпочинку в ОАЕ

Популярна співачка Світлана Лобода останнім часом часто показує спільні фото зі старшою донькою Євою. Дівчинку вважають навіть копією зіркової мами. Цього разу артистка опублікувала фото з прогулянки, де вони обидві позують в зручних спортивних костюмах.

Єва дуже вільно трималася перед камерою, а сама знаменитість спостерігала за нею з посмішкою. На Лободі був чорний спортивний костюм з кросівками молочного кольору, а на її доньці – червоний з оригінальним принтом.

"Єва на style", - підписала коротко співачка спільні кадри.

Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники вирішили побалувати артистку і дівчинку масою компліментів, зазначивши, що вони виглядають просто приголомшливо. Деякі навіть відзначили, що Єва стала дуже швидко рости і скоро перевершить свою знамениту матір.

Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Круті, особливо дівчинка зліва", "Крихітка розумниця", "Дві Суперзірки", "Хіба є хтось крутіше вас двох?", "Під стати мамі", "Дві красотульки", "Світлана, ви з донькою космічні! Ну ніяк не можна, обожнюючи Вас, не обожнювати і Вашу малечу!", "Круті дівчата", - відзначали фолловери.

Судячи з «сториз» знаменитості, разом з Євою вона відправилася відпочивати в ОАЕ, крім того, днями її застукали в Дубаї за поцілунками з незнайомцем.

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала бекстейдж зі зйомок кліпу INSTADRAMA, які не увійшли в відеороботу.