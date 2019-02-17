"Такі кадри пропали": Лобода показала видовищний бекстейдж зі зйомок кліпу

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват від закулісних кадрів

Відома поп-співачка Світлана Лобода, яка спеціально до Дня Закоханих презентувала новий кліп на композицію "Инстадрама", вирішила поділитися з підписниками відео з бекстеджу і показати знімальний процес зсередини. Відповідний ролик зірка опублікувала в Instagram.

На кадрах показано, як продюсер Лободи Нателла Крапівіна керує творчим процесом і дає вказівки юним акторам, які зіграли закоханих головних героїв в юності. Також особливо ефектним вийшов момент, коли стріла коханого потрапила співачці прямо в серце. До речі, саме цей епізод в кліп, чомусь, не увійшов.

"Знімаєш 3 доби, а в монтаж не входить і половини .... Ну як так? Так нехай все, що не увійшло залишиться тут", - підписала співачка фрагменти з закулісся.

Шанувальники подякували знаменитості за те, що підняла завісу таємниці і дозволила поглянути на процес створення свого чергового відео-шедевра зсередини.

"Шикарний кліп", "Дуже цікаве відео. Побільше викладайте процес зйомки", "Так прикольно! Знімальний процес це завжди цікаво!", "Круто! Побільше викладайте такого", "Шкода, кадри такі хороші пропали", "Як же люблю дивитися , як знімаються кліпи . Шкода ,що скільки цікавих моментів не увійшло", - ділилися думкою зачаровані фоловери.

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала спільне фото з дочкою, а також своїми зірковими колегами по шоу "Голос. Діти" в Росії.

До речі, Світлана Лобода розбурхала мережу оголеним фото у ванній, на якому видно груди співачки.

Відео: РБК-Україна