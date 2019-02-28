Хутряний флешмоб: українські знаменитості в епатажних рожевих шубах

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Від кольору фуксії до пастили і крем-брюле — хутра рожевих відтінків зайняли міцне місце в зоряних гардеробах

Поки весна ще повноцінно не вступила в свої права, є ще можливість поносити хутра вирішили зірки і влаштували хутряний флешмоб на сторінках Instagram, обравши для улюбленого верхнього одягу один з найбільш трендових кольорів сезону — рожевий.

Віра Брежнєва зізналася, що вже відчуває наближення весни, але все ще віддає перевагу утепленню. Для цього вона обрала шубу з довгим ворсом перлинно-рожевого кольору, яка відмінно поєднується з її новим відтінком волосся (instagram.com/belousstyle)

Ані Лорак теж зізналася, що з нетерпінням чекає на весну і проліски, а поки позує в шубі з густим ворсом кольору "рожева Аврора", який вигідно підкреслює загар артистки (instagram.com/anilorak)

В гардеробі Тіни Кароль також є шубка блідо-лілового кольору з вираженим рожевим подтоном, яку співачка використала у недавній пікантній фотосесії (instagram.com/tina_karol)

Світлана Лобода використовує довгу шубу насиченого бурякового відтінку в якості сценічного костюму (instagram.com/lobodaofficial)

А Регіна Тодоренко взагалі не так давно вважала за краще поєднувати хутряний виріб з купальником і колготками в крупну сітку. Цю фотографію Регіна зробила в Каліфорнії ще до кардинальних змін в її особистому житті (instagram.com/reginatodorenko)

Блогер і консультант по правильному харчуванню Поліна Логунова, дружина Дмитра Ступки, для прогулянок вибирає шубу в кораловому відтінку. Дівчина віддає перевагу виключно еко-хутру (instagram.com/polinalogunova)

А "богиня ламінату і лижних трас Буковеля" утеплюється за допомогою хутряної шапки кольору фуксії (instagram.com/lesia_nikituk)



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Супермоделі повернулися у 80-ті на показі Moschino, темою якого було казино і азартні ігри. Уяву глядачів вразили сукні з малюнками, що імітують екрани автоматів відеоігор, перебільшено великі прикраси у вигляді коштовностей, вбрання з принтом у вигляді банкнот, хутра та блискітки.

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