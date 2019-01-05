"Молодий і в окулярах": Лобода показала Тілля Ліндеманна в юності

Користувачам показали фото юності культового музиканта
Популярна українська співачка Світлана Лобода, якій приписують роман з виконавцем Тіллем Линдеманном, показала фото з юності чоловіка. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram Stories.
Так, на опублікованому фото видно юного вокаліста групи Rammstein з короткою стрижкою і в окулярах.
Звернемо увагу, що раніше Лобода опублікувала фото з Тіллем, який одягнений в лікарняний халат. Це стало причиною бурхливого обговорення серед користувачів.
Фото: Лобода показала фото Ліндеманна (instagram.com/lobodaofficial)
"хороший смак в обох", "Світла, це просто the best", "такого мужика відхопила. Красива пара", "Світла – ви красуня. Тілль – обожнюю вас", - пишуть вони.
Нагадаємо, що за чутками, батьком другої доньки Світлани Лободи є лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Музиканти ще більше підігріли чутки, коли Тілль забрав Світлану з лікарні після перенесеної операції.
Раніше ми писали про те, що фото соліста Rammstein з красивою брюнеткою спантеличило фанів.
До речі, Світлана Лобода призналась чому приховує ім'я батька своєї молодшої дочки.
Відео: РБК-Україна