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"Молодой и в очках": Лобода показала Тилля Линдеманна в юности

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2019 - 12:25
"Молодой и в очках": Лобода показала Тилля Линдеманна в юности
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователям показали фото юности культового музыканта

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с исполнителем Тиллем Линдеманном, показала фото из юности мужчины. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram в Stories.

Так, на опубликованном фото видно юного вокалиста группы Rammstein с короткой стрижкой и в очках.

Обратим внимание, что ранее Лобода опубликовала фото с Тиллем, который одет в больничный халат. Это стало причиной бурного обсуждения среди пользователей.

&quot;Молодой и в очках&quot;: Лобода показала Тилля Линдеманна в юности

Фото: Лобода показала фото Линдеманна (instagram.com/lobodaofficial)

"хороший вкус о обоих", "Света, это просто the best", "такого мужика отхватила. Красивая пара", "Света – вы красотка. Тиль – обожаю вас", - пишут они.

Напомним, что по слухам, отцом второй дочки Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканты еще больше подогрели слухи, когда Тилль забрал Светлану из больницы после перенесенной операции.

Ранее мы писали о том, что фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов.

Кстати, Светлана Лобода призналась, почему скрывает имя отца своей младшей дочери.

Видео: РБК-Украина

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