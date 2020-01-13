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В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актриси

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 20:35
В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актриси
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Вивчаємо секрети знаменитих актрис

Ольга Сумська, Наталя Сумська, Римма Зюбіна, Ада Роговцева... Всіх цих жінок об'єднує не тільки успішна кар'єра, але і квітучий зовнішній вигляд, а ще – вміння подати себе, яке з роками, схоже, лише міцніє. Ми вирішили порівняти, якими знамениті красуні були в молодості і як виглядають зараз. А також з'ясувати їхні головні секрети їх нев'янучої краси.

Багато хто з наших героїнь звикли відповідати на подібні питання і щедро ділитися своїми секретами. Так, визнана красуня Ольга Сумська свого часу навіть видала книгу на цю тему. З безлічі рецептів та порад, які збереглися ще від бабусі і прабабусі, Ольга зробила справжню енциклопедію краси. Головні з її порад прості – актриса радить змивати косметику маслами, не забувати про маски для обличчя і влаштовувати для обличчя контрастний душ. Також вона дотримується роздільного харчування і багато рухається.

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиОльга Сумська з роками стає тільки гарнішою (фото: instagram.com/olgasumska)

До речі, Ірма Вітовська також обирає в догляді за шкірою обличчя і тіла олії. Але головним секретом вважає спокій і щастя, що йде зсередини.

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиІрма Вітовська

Не менш цікаво дізнатися декілька секретів від акторок старшого покоління. Так, Лариса Кадочникова зізнається, що красу на довгі роки їй допоміг зберегти щасливий шлюб. Разом із коханим чоловіком, який оточував її турботою і любов'ю, вона буквально розквітала. Не дає старіти і улюблена робота, а також оточення близьких по духу людей. З більш практичних порад вона назвала маску на основі сиру і сметани.

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиЛариса Кадочникова

Ада Роговцева також зізнається, що секрет її краси в умінні радіти і любити, незважаючи на життєві негаразди. Вона впевнена, що пластика не допоможе, якщо людина не буде світитися щастям зсередини. До речі, сама вона якось зізналася, що не стала б вдаватися до пластичних операцій, навіть якби захотіла. Так, у актриси є деякі проблеми зі здоров'ям, а тому складні процедури з наркозом їй протипоказані.

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиАда Роговцева (фото: соцмережі)

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиНаталя Сумська

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиРимма Зюбіна

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиРуслана Писанка

В молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиВ молодості і зараз: як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актрисиОлеся Жураковська

Фото: соцмережі

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