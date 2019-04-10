Код молодості: 5 актрис за 50, які захоплюють нев'янучим зовнішнім виглядом

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Милуємося вічно молодими актрисами і досліджуємо їх секрети

Здавалося б, кого сьогодні здивуєш молодістю і красою? До послуг зірок – самі різноманітні і ефективні процедури і методики. Але, погодьтеся, відчайдушні спроби багатьох голлівудських селебріті утримати молодість будь-якою ціною носять явно провальний характер. У той час як актриси з нашої підбірки, здається, час просто зупинили. Вивчаємо секрети нев'янучих "красунь за 50", які можуть дати фору багатьом більш юним знаменитостям.

Сальма Хайєк

52-річна Сальма Хаєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Насилу віриться, що Сальма дебютувала в кіно ще в 1989-му році. Тоді мексиканській актрисі було 23. В цьому році їй виповниться 53, і вона може похвалитися успішною кар'єрою, щасливим шлюбом, а ще – нев'янучою зовнішністю. Щоб зрозуміти, що допомагає їй так добре виглядати, досить заглянути на сторінку актриси Instagram. Вона завжди активна, весела, на столі у неї безліч корисних страв, а в косметичці – креми власного виробництва Nuance. За словами актриси, вона не вдавалася до ін'єкцій краси і не боїться старості. Але вона, схоже, і не загрожує.

Холлі Беррі

52-річна Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Струнка фігура, рельєфні м'язи, пружна шкіра і маса енергії – головні характеристики 52-річної американської актриси, якими вона захоплює світову громадськість і мільйонну армію підписників в Instagram. Але, на відміну від Сальми, яка любить дозволити собі смакоту, Холлі більш сувора до того, що у неї в тарілці. Через проблеми зі здоров'ям вона ще в юності відмовилася від цукру, мучного і жирних продуктів. Її постійні супутники: багато овочів, фруктів, нежирного м'яса і чистої питтєвої води. А ще – регулярні тренування і йога.

Сінді Кроуфорд

53-річна Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Багато хто з нас пам'ятають її ще з дитинства. Найрозкішніша і чарівна супермодель, пік слави якої припав на 90-ті, до цих пір вважається еталоном жіночої краси. І повірити, що в лютому їй виповнилося 53 роки, просто неможливо. За словами Сінді, щоб залишатися такою свіжою і нев'янучою, вона не робить нічого особливого. Якщо, звичайно, не вважати "особливими" правильне харчування, регулярний спорт, якісний догляд за шкірою і позитивний погляд на світ, які увійшли у звичку.

Елізабет Херлі

53-річна Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

53-річна британська актриса, модель і продюсер прославилася не стільки ролями, скільки романом з Х'ю Грантом і яскравою, незвичайною зовнішністю. Її вона продовжує експлуатувати досі. Так, нещодавно Елізабет заснувала свій бренд купальників Elizabeth Hurley Beach і, звичайно ж, рекламувати їх стала сама. Треба сказати, це їй вдається просто чудово: на фото зірка демонструє розкішне тіло і загальний сяючий зовнішній вигляд. У чому її секрет? Проста їжа, регулярна розтяжка і активність, спілкування з родиною, а ще – розслаблююча ванна вечорами.

Джулія Робертс

51-річна Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Бездоганна "фірмова" посмішка, виразний живий погляд і копиця пишних волосся – такою була Джулія Робертс прославившем її на весь світ фільмі "Красуня", такою вона залишилася й донині. Ніяких особливих секретів у "pretty woman" всіх часів немає. Вона не уявляє свого життя без пасти і десертів, п'є каву і вино. Але старається, щоб кількість корисних продуктів все ж переважало. Також вона впевнена: спорт та активність хороші до тієї пори, поки приносять задоволення. А ще вона любить різноманітні косметичні процедури і грамотний догляд за собою, але не визнає переборів і явною пластики.

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