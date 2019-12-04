Молода дружина Дмитра Комарова розкрила секрети своєї стрункості

Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренка - справжня красуня і регулярно захоплює квітучим зовнішнім виглядом в ефірах програми "Зірковий спорт" і під час світських виходів. 22-річна модель, телеведуча і Міс Україна 2016 також демонструє відмінне почуття стилю - всі наряди виглядають просто чудово на її стрункій фігурці. На своїй сторінці в Instagram Саша вирішила поділитися, що допомагає їй залишатися в такій прекрасній формі.

Дівчина опублікувала цікавий знімок з тренажерного залу - Кучеренко відображена в лосинах і кроп-топі, в одній руці вона тримає гантелю, а в іншій - гамбургер.

Для початку Саша розповіла про свій раціон.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Їсти і не товстіти? Питання стає ще актуальнішим під час зимових свят)) І відповідь очевидна - без спорту не обійтися! Мене часто запитують, чим я харчуюся, сиджу на дієтах і як підтримую свою фігуру, щоб у мережі знову і знову з'являлися заголовки на кшталт "показала своє ідеальне тіло у відвертій сукні". Що стосується мого раціону, то тут все просто: стежити за тим, що ти їси і в якій кількості. Як правило, мій ранок починається зі склянки теплої води, а після - вівсянка або сир з фруктами/ягодами на сніданок, на обід - овочевий салат плюс риба або біле м'ясо, вечір - зовсім легкий - найчастіше кефір або йогурт. Протягом дня перекуси - фрукти, горіхи, сухофрукти, кава. В такому режимі я відчуваю себе максимально гармонійно і здорово. А коли дуже хочеться, не відмовлюся від тортика або бургера - адже їжа одне із задоволень людства", - розповіла телеведуча.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Проте, як стверджує Кучеренко, без спорту теж не обійтися. Вона перепробувала багато різних видів фізичної активності, багато років займалася танцями, однак зараз зупинилася на тренажерному залі.

"Але от щоб тіло залишалося підтягнутим, спортивним, пружним, м'язовим - потрібен спорт. З 5ти років щоденні тренування і турніри у вихідні з бально-спортивних танців вирішували всі питання з моєю фізичною формою. Плюс заняття розтяжкою, плаванням, верховою їздою. А коли призупинила свою професійну танцювальну кар'єру, то для роботи над своїм тілом почала шукати і інші спортивні напрями. Сказати чесно, спочатку все фітнес-пілатеси-шейпінги здавалися мені нудним, одноманітним і позбавленими глибокого сенсу. А зі всіх групових тренувань хотілося швидше втекти) Поки я не прийшла в тренажерний зал, де тлумачний тренер докладно розповів про м'язову будову тіла, над чим потрібно працювати, що і як правильно качати. Мені стало цікаво експериментувати і бачити результати на своєму тілі. Спортивний азарт взяв своє - час в залі почав пролітати непомітно, коли з'явився сенс, розуміння і цілі. Виявляється, танцюючи, не задіюєш деякі групи м'язів. Їх потрібно тренувати певними вправами. До речі, я могла б ділитися ними з вами в майбутніх постах. Бажаю всім полюбити спорт і завжди залишатися красивими, сильними і ситими)) p.s. Хай вибачать мене ті, хто на той момент був у залі, за спокусу", - детально розписала Олександра.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Підписники подякували їй за поради і просять продовжувати ділитися такою інформацією.

Щоб сили були займатися

Молодець. Повністю з тобою згодна. Сама потрапила до грамотного тренера і відразу стала бачити результати. З їжі не у всіх звичайно, але обмежила себе. Намагаюся більше білка є, тк заняття спортом просто вичавлюють мене.

Ти красуня, виглядаєш супер

Уявляю, як там на бургер всі поглядали

Збалансована дієта: коли в одній руці гантелі, а в іншій бургер

Так само і в житті у мене

Будемо чекати інформацію про м'язи і як їх тренувати

Молодчина

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, Дмитро Комаров влаштував коханій дружині Олександрі Кучеренко яскравий сюрприз на день народження.