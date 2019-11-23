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Кайфуємо! Дмитро Комаров показав сімейне гніздечко (фото)

STYLERПерсони    23.11.2019 - 15:31
Кайфуємо! Дмитро Комаров показав сімейне гніздечко (фото)
Дмитро Комаров показав частину своєї квартири (фото: instagram.com/komarovmir)

Дмитро Комаров похвалився новим диваном і "засвітив" частину своєї квартири

Дмитро Комаров, який не так давно одружився на моделі Олександрі Кучеренко, продовжує облаштовувати свою квартиру і купувати туди нові предмети інтер'єру. Так, в цей раз відомий український ведучий показав частину своєї квартири, а саме вітальню, де він зручно розташувався на дивані зі своєю молодою дружиною. Знімок ведучий "Світу навиворіт" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ми молода сім'я і після весілля все ще продовжуємо потихеньку обладнати квартиру. Тобто час від часу треба ходити по магазинах і вибирати якісь важливі і потрібні речі. Зізнаюся чесно - я ненавиджу щось довго вибирати в магазинах. В експедиціях життя привчила приймати рішення миттєво, в будь-яких питаннях. Цей принцип і рефлекс працював скрізь, від африканських саван до бразильських фавелл, а от у випадку з диваном у вітальні не спрацював", - написав Дмитро.

За словами Дмитра, вони з дружиною не встигали вибрати диван, адже він відлітав у подорож, але по приїзду його чекав сюрприз.

Кайфуємо! Дмитро Комаров показав сімейне гніздечко (фото)Дмитро Комаров з дружиною облаштовують квартиру (фото: instagram.com/komarovmir)

"Я попросив дружину прийняти рішення на свій смак, щоб диван став для мене сюрпризом після експедиції. І ось зараз прилітаю і розумію, що Сашка все-таки знає мене ну дуже добре. Вона примудрилася знайти в каталогах рідкісну тканину з непальськими візерунками і мотивами. Саме такий стиль я обожнюю. Кайфуємо", - поділився Комарів.

Благодійний проект Дмитра Комарова #ЧашкаКофе зібрав 38 мільйонів гривень і врятував життя 32 дітей Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ
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