Молодая жена Дмитрия Комарова раскрыла секреты своей стройности

Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко - настоящая красавица и регулярно восхищает цветущим внешним видом в эфирах программы "Звездный спорт" и во время светских выходов. 22-летняя модель, телеведущая и Мисс Украина 2016 также демонстрирует отменное чувство стиля - все наряды смотрятся просто замечательно на ее стройной фигурке. На своей странице в Instagram Саша решила поделиться, что же помогает ей оставаться в такой прекрасной форме.

Девушка опубликовала забавный снимок из тренажерного зала - Кучеренко запечатлена в лосинах и кроп-топе, в одной руке она держит гантелю, а в другой - гамбургер.

Для начала Саша рассказала о своем рационе.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Есть и не толстеть? Вопрос становится ещё актуальнее во время зимних праздников)) И ответ очевиден - без спорта не обойтись! Меня часто спрашивают, чем я питаюсь, сижу ли на диетах и как поддерживаю свою фигуру, чтобы в сети вновь и вновь появлялись заголовки вроде "показала своё идеальное тело в откровенном платье". Что касается моего рациона, то здесь всё просто: следить за тем, что ешь и в каком количестве. Как правило, мое утро начинается со стакана тёплой воды, а после - овсянка или творог с фруктами/ягодами на завтрак, на обед - овощной салат плюс рыба или белое мясо, вечер - совсем легкий - чаще всего кефир или йогурт. На протяжении дня перекусы - фрукты, орехи, сухофрукты, кофе. В таком режиме я чувствую себя максимально гармонично и здорово. А когда очень хочется, не откажусь от тортика или бургера - ведь еда одно из удовольствий человечества", - поведала телеведущая.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Однако, как утверждает Кучеренко, без спорта тоже не обойтись. Она перепробовала много разных видов физической активности, много лет занималась танцами, однако сейчас остановилась на тренажерном зале.

"Но вот чтобы тело оставалось подтянутым, спортивным, упругим, мышечным - нужен спорт. С 5ти лет ежедневные тренировки и турниры в выходные по бально-спортивным танцам решали все вопросы с моей физической формой. Плюс занятия растяжкой, плаванием, верховой ездой. А когда приостановила свою профессиональную танцевальную карьеру, то для работы над своим телом начала искать и другие спортивные направления. Сказать честно, сначала все фитнесы-пилатесы-шейпинги казались мне скучными, однообразными и лишенными глубокого смысла. А со всех групповых тренировок хотелось поскорей сбежать) Пока я не пришла в тренажёрный зал, где толковый тренер подробно рассказал о мышечном строении тела, над чем нужно работать, что и как правильно качать. Мне стало интересно экспериментировать и видеть результаты на своём теле. Спортивный азарт взял своё - время в зале начало пролетать незаметно, когда появился смысл, понимание и цели. Оказывается, танцуя, не задействуешь некоторые группы мышц. Их нужно тренировать определенными упражнениями. Кстати, я могла бы делиться ими с вами в будущих постах. Желаю всем полюбить спорт и всегда оставаться красивыми, сильными и сытыми)) P.S. Да простят меня те, кто в тот момент был в зале, за соблазн", - подробно расписала Александра.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Подписчики поблагодарили ее за советы и просят продолжать делиться подобной информацией.

Чтоб силы были заниматься

Молодец. Полностью с тобой согласна. Сама вот попала к грамотному тренеру и сразу стала видеть результаты. По еде не во всем конечно, но ограничила себя. Стараюсь больше белка есть, тк занятия спортом просто выжимают меня.

Ти красотка, выглядишь супер

Представляю, как там на бургер все поглядывали

Сбалансированная диета: когда в одной руке гантели, а в другой бургер

Так же и в жизни у меня

Будем ждать информацию про мышцы и как их тренировать

Молодчина

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, Дмитрий Комаров устроил любимой жене Александре Кучеренко яркий сюрприз на день рождения.