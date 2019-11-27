"Супер-день!" Дмитро Комаров влаштував коханій дружині яскравий сюрприз на день народження

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/komarovmir)

Телеведучий влаштував Саші романтичну поїздку до Праги

Ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров цього літа став щасливим чоловіком - журналіст одружився на 21-річної моделі, телеведучій та "Міс Україна 2016" Олександрі Кучеренко. Подружжя все ще продовжують облаштовувати сімейне гніздечко - адже Дмитро часто знаходиться в экспедиціях і по кілька місяців не буває вдома. Так, нещодавно він показав їх вітальню і поділився труднощами пошуку підходящих меблів. 26 листопада Саші виповнилося 22 роки - і коханий чоловік влаштував їй романтичний сюрприз.

Комаров спеціально прилетів ненадовго з експедиції і відвіз дружину на добу в Прагу. Закохані встигли погуляти по мальовничому місту, вже оздобленому до новорічних свят.

На своїй сторінці в Instagram Кучеренко поділилася милим селфи з чоловіком і подякувала йому за такий чудовий подарунок. На фото Дмитро ніжно цілує дружину в щоку.

"Супер-день! Спасибі коханому чоловікові за приємний сюрприз у його стилі і всім-всім за теплі вітання, друзі! P. S. У день, коли я народилася, мій брат приніс зі школи дві двійки, але його тоді ніхто не сварив. Здається, вони мене наздогнали)) #sweet22", - написала дівчина.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Звичайно ж, Комарів також привітав кохану в мережі і показав яскраві кадри з Праги. Парочка позувала на мосту через Влтаву і на головній міській площі.

"У моєї коханої дружини @aakucherenko сьогодні день народження. Чесно кажучи, прилетів з експедиції ненадовго спеціально, щоб не пропустити цей важливий день. Вирішили на добу злітати в Прагу. Тут вже встановлюють новорічну ялинку, настрій, відповідно, святковий) Гуляємо. Холодно, але кайфово)) Всім любові", - написав телемандрівник.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/komarovmir)

Підписники пари поспішили приєднатися до привітань і залишили багато теплих і розчулених відгуків.

Розумна і красива.. таке рідкісне поєднання... Удачі і щастя вам!!!

Вітаємо Вас!!! Неймовірно красива Олександра! Щастя вам з Дмитром!

Прекрасна пара. З Днем Народження, Саша!

Вітаю з днем народження

Вітаю з днем народження!!! Щастя, кохання , тепла і затишку!

Красунчики. Щастя, тобі Сашенька, здоров'я і всього самого доброго

Вітаю! Щастя, кохання і гармонії!

Ви такі класні, а ваші посмішки просто

Ви класні! Вітаю дружину з Днем народження! Нехай життя буде сповнене любов'ю та радістю, щастя Вам та здійснення усіх мрій!

Ви класні

- Гарна пара

Які ,ви гарні! Світ на виворіт дивимося всією родиною)) Улюблена програма! Діма ,Ви кращий!!!!!!

З днем народження вашу красуню

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко підкорила ефектним виходом у світ на церемонії нагородження премії ELLE STYLE AWARDS 2019.