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Справжня француженка: молода дружина Комарова захопила красою і стилем в Парижі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.10.2019 - 16:33
Справжня француженка: молода дружина Комарова захопила красою і стилем в Парижі
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина відвідала Тиждень моди в Парижі

21-річна телеведуча, модель та "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко цим літом стала дружиною популярного українського телеведучого Дмитра Комарова, чим неабияк здивувала і порадувала своїх і його прихильників. Зараз дівчина працює на ТБ і регулярно тішить підписників цікавими і яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Днями дівчина побувала в Парижі, де відвідала покази в рамках Тижня моди. А заодно і сама продемонструвала елегантний образ з присмаком французького шику. Олександра поділилася ефектним фото, на якому вона зображена на березі річки в стильному вбранні.

Дівчина позує на тлі Ейфелевої вежі у відвертій чорній сукні і кокетливому беретику. Доповнюють лук гарний макіяж і червона помада, а також загадкова посмішка на губах Кучеренко.

Справжня француженка: молода дружина Комарова захопила красою і стилем в Парижі

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Bonjour", — підписала фото красуня, що в перекладі з французскої означає "Привіт".

Підписники залишилися в захваті від елегантного образу Саші, зазначивши, що вона неймовірно красива.

  • Неймовірна
  • Ти просто супер ! Супер! Супер!!!
  • Яка гарна
  • Париж від української красуні ставши гарніший!!!
  • Чарівна
  • Очманіти яка Ви красива
  • Бездоганна
  • Просто, Красуня з прекрасною фігурою
  • Дуже гармонійно)
  • супер красива

Справжня француженка: молода дружина Комарова захопила красою і стилем в Парижі

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко спантеличила мережу фото у весільній сукні.

Раніше Олександра Кучеренко знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Зйомка проходила в столиці моди - Мілані. А за фото відповідала відома модний фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко приміряла кілька ефектних образів у вечірніх нарядах.

"Не лякайся, милий": молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні "Пощастило": дружина Дмитра Комарова показала унікальне фото з медового місяця на Мальдівах
Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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