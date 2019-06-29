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"Мої дівчатка": Лобода показала щасливе весільне фото разом з сестрою і мамою


Лобода показала сімейне фото з весілля сестри

Світлана Лобода продемонструвала своїм шанувальникам фотографію з весілля своєї молодшої сестри - 28-річної Ксенії. Святкове фото українська співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Світлана Лобода стоїть у чорному короткому платті разом з нареченою Ксенією Лободою і своєю мамою Наталією Василівною.

Світлана Лобода зі своєю сестрою і мамою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Наш день. Мої дівчатка", - підписала фото артистка.

Користувачі мережі з радістю прокоментували дане фото:

  • Нехай наречена буде щаслива!
  • Як схожі!
  • Як швидко летить час! Красуня Ксюша вже заміжня!
  • Світла, нереально красива;
  • Дуже красиві
  • Наречена копія;
  • Свєтік, ви так схожі з сестрою!
  • Світланка, щастя вашій родині!!!
  • Ви просто божественні!!!

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Лобода оголосила своїм шанувальникам, що їде на весілля. Скандальна співачка виклала в Instagram фотографію, на якій вона разом з дочкою Євою спрямовується на торжество. Пізніше з'ясувалося, що 36-річна артистка видає заміж свою молодшу сестру.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода без ліфчика "засвітила" свої груди. Спокусливе відео популярна українська співачка показала своїм шанувальникам в Instagram.

Ми також писали про те, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото, з допомогою якого вона ніжно привітала з 25-річчям Єгора Кріда.

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