"Мои девочки": Лобода показала счастливое свадебное фото вместе с сестрой и мамой

Светлана Лобода продемонстрировала своим поклонникам фотографию со свадьбы своей младшей сестры - 28-летней Ксении. Праздничное фото украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Светлана Лобода стоит в черном коротком платье вместе с невестой Ксенией Лободой и своей мамой Натальей Васильевной.

Светлана Лобода со своей сестрой и мамой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Наш день. Мои девочки", - подписала фото артистка.

Пользователи сети с радостью прокомментировали данное фото:

Пусть невеста будет счастлива!

Как похожи!

Как быстро летит время! Красотка Ксюша уже замужем!

Света, нереально красивая;

Очень красивые

Невеста копия;

Светик, вы так похожи с сестрой!

Светочка, счастья вашей семье!!!

Вы просто божественна!!!

Скриншот с Instagram

Напомним, что Лобода объявила своим поклонникам, что едет на свадьбу. Скандальная певица выложила в Instagram фотографию, на которой она вместе с дочерью Евой направляется на торжество. Позже выяснилось, что 36-летняя артистка выдает замуж свою младшую сестру.

Ранее сообщалось о том, что Лобода без лифчика "засветила" свою грудь. Соблазнительное видео популярная украинская певица показала своим поклонникам в Instagram.

Мы также писали о том, что Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото, с помощью которого она нежно поздравила с 25-летием Егора Крида.