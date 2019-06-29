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"Мои девочки": Лобода показала счастливое свадебное фото вместе с сестрой и мамой


Лобода показала семейное фото со свадьбы сестры

Светлана Лобода продемонстрировала своим поклонникам фотографию со свадьбы своей младшей сестры - 28-летней Ксении. Праздничное фото украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Светлана Лобода стоит в черном коротком платье вместе с невестой Ксенией Лободой и своей мамой Натальей Васильевной.

Светлана Лобода со своей сестрой и мамой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Наш день. Мои девочки", - подписала фото артистка.

Пользователи сети с радостью прокомментировали данное фото:

  • Пусть невеста будет счастлива!
  • Как похожи!
  • Как быстро летит время! Красотка Ксюша уже замужем!
  • Света, нереально красивая;
  • Очень красивые
  • Невеста копия;
  • Светик, вы так похожи с сестрой!
  • Светочка, счастья вашей семье!!!
  • Вы просто божественна!!!

Скриншот с Instagram

Напомним, что Лобода объявила своим поклонникам, что едет на свадьбу. Скандальная певица выложила в Instagram фотографию, на которой она вместе с дочерью Евой направляется на торжество. Позже выяснилось, что 36-летняя артистка выдает замуж свою младшую сестру.

Ранее сообщалось о том, что Лобода без лифчика "засветила" свою грудь. Соблазнительное видео популярная украинская певица показала своим поклонникам в Instagram.

Мы также писали о том, что Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото, с помощью которого она нежно поздравила с 25-летием Егора Крида.

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